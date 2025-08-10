Salah condena el mensaje de la UEFA por la muerte de 'El Pelé Palestino' asesinado por Israel: "¿Podéis decir cómo murió?"

Mohamed Salah se ha enfrentado a la UEFA por el 'homenaje' en redes sociales a Suleiman Al-Obeid, el futbolista palestino asesinado el pasado miércoles en un ataque aéreo del ejercitó israelí en la franja de Gaza.

El organismo rector del fútbol europeo decidicó unas palabras en la publicación que decían: "Despedimos a Suleiman Al-Obeid, el 'Pelé Palestino'. Un talento que dio una enorme esperanza a inmurables niños, incluso en los tiempos más oscuros".

No obstante, nada sobre la causa de su muerte, lo que provocó el enfado del jugador del Liverpool: "¿Nos podéis decir cómo murió, dónde y por qué?", criticó el egipcio la falta de información de la publicado. Un tuit que ha generado 63,8 millones de interacciones.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

Suleiman Al-Obeid, apodado como 'el Pelé palestino', falleció en un ataque aéreo de las fuerzas israelíes "a quienes esperaban ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza", tal y como informó la Federación Palestina de Fútbol en un comunicado el pasado miércoles.

Según el organismo federativo, a lo largo de esta guerra han muerto 321 personas vinculadas al fútbol palestino. "El número de mártires de la asociación de fútbol ha llegado a 321, entre jugadores, entrenadores, administradores, árbitros y miembros de la junta", concluye su comunicado.

Al-Obeid, de 41 años, tenía cinco hijos y era considerado uno de los mejores jugadores de la historia de Palestina. Empezó su carrera en el Khadamat Al-Shati, posteriormente se unió al Club del Centro Juvenil Al-Amari en la Cisjordania ocupada, y más tarde al Club Deportivo de Gaza. Durante su carrera marcó más de 100 goles, lo que lo convirtió en un ídolo en su país.

Marcó su primer gol internacional con Palestina contra Yemen durante el Campeonato de la Federación de Fútbol de Asia Occidental de 2010. También representó a la selección nacional durante la clasificación para la Copa Desafío de la AFC de 2012 y la clasificación para el Mundial de 2014.