El retorno del capitán: así fue el discurso de Ter Stegen en la previa del Joan Gamper y así le ha recibido la afición culé

El capitán del Barça, Marc-André ter Stegen, durante su discurso previo al Trofeo Joan Gamper. EFE EFE

El capitán del FC Barcelona, Marc-André ter Stegen, ha protagonizado uno de los momentos más esperados del Trofeo Joan Gamper 2025.

Solo dos días después de haber recuperado el brazalete tras resolver su particular guerra con la directiva del club, el alemán tomó la palabra durante la presentación de la plantilla blaugrana ante su afición.

Había muchas dudas sobre cómo iba a recibir el público al capitán después de las tensiones vividas en las últimas semanas a cuenta del informe médico por la lesión del guardameta que Ter Stegen finalmente ha aceptado firmar —tras negarse en primera instancia—.

Ter Stegen ha començat el seu discurs acompanyat d'aplaudiments dels aficionats:



"Crec que ha estat important solucionar el tema entre el club i jo, i ara és moment per mirar cap endavant"





Después de ver cómo se le retiraba la capitanía y se le abría un expediente disciplinario, el alemán reculó, cedió a las peticiones del club y su baja de larga duración ayudará a aliviar el problema del Barça con el fair play financiero.

La afición ha agradecido este gesto y le ha recibido con aplausos, sin rencores, en una noche que acabó convertida en toda una fiesta para la familia blaugrana.

Antes del partido, la plantilla y el público demostraron estar en sintonía, y durante el mismo, los de Flick vapulearon al Como de Cesc Fábregas (5-0).

En su discurso como capitán antes del encuentro, el portero abordó directamente el conflicto vivido con palabras que fueron recibidas con aplausos por parte de los aproximadamente 6.000 aficionados presentes en el Estadi Johan Cruyff.

"Queremos ganar muchos partidos y muchos títulos"



Hansi Flick

"Para mí personalmente ha sido importante solucionar el tema con el club y ahora es momento de mirar hacia delante", declaró el portero alemán.

El guardameta mostró su ilusión por el futuro regreso al Spotify Camp Nou, señalando que "queremos volver a nuestra casa, donde queremos jugar muchos partidos esta temporada. Queda muy poco".

También aprovechó para dar la bienvenida a los nuevos fichajes, especialmente mencionando a Joan García, Marcus Rashford y Wojciech Szczesny, a quien se refirió como "una cara bastante conocida".

La respuesta del público fue mayoritariamente positiva, con más aplausos que silbidos. El presidente Joan Laporta, presente en el palco, también aplaudió las palabras de su capitán, sellando públicamente la reconciliación entre ambas partes.

Ter Stegen quiso agradecer al entrenador Hansi Flick y su cuerpo técnico por el trabajo realizado la pasada temporada.

"Gracias a Hansi y a su staff, quienes han hecho un gran trabajo el año pasado. Nos han devuelto un fútbol muy exitoso y hemos disfrutado muchísimo", expresó el portero antes de recordar los tres títulos conseguidos en la anterior campaña.

El capitán cerró su intervención en catalán con las palabras "Us estimo culers. Visca el Barça i visca Catalunya", lo que provocó una ovación final aún mayor que la recibida al inicio de su discurso.

Este gesto emotivo consolidó definitivamente su reconciliación tanto con el club como con la afición, dando por cerrado uno de los episodios más tensos de su carrera en el Barcelona.