Isco enciende las alarmas en el Betis a una semana de empezar La Liga: se retira en muletas tras el amistoso ante el Málaga

Isco, en La Rosaleda en el amistoso del Betis ante el Málaga.

Al Betis le ha surgido un problema mayúsculo a ocho días de disputar el primer partido de la temporada ante el Elche en el Martínez Valero (el lunes 18 de agosto a las 21:00 horas). Isco abandonó el estadio de La Rosaleda en muletas y con la pierna vendada tras recibir una entrada de David Larrubia.

La celebración del XXXV Trofeo Costa del Sol disputado en la tarde del sábado entre el Málaga y el Betis no ha dejado un buen sabor de boca para Manuel Pellegrini. Y es que el conjunto verdiblanco perdió (3-1) y además tuvo que lamentar la lesión de Isco.

En el tramo final de la primera parte, el malagueño iba a recibir un balón cuando el '10' del Málaga se tiró al suelo para anticiparse, golpeando a Isco en el tobillo izquierdo, justo el que tuvo que ser operado en mayo de 2024 por una fractura del peroné.

Ahí es donde radica la preocupación del club. Entonces se le realizó una limpieza del foco de fractura reforzado mediante injerto óseo y recolocación de osteosintesis con placa.

El bético se marchó cojeando y una vez en el vestuario, lo que apuntaba a un cambio por precaución terminó encendiendo las alarmas. Los médicos béticos le aplicaron un vendaje con el que abandonó el estadio. Al ser preguntado por su estado, el jugador se limitó a comentar: "La vida".

El Betis, en vilo

David Larrubia es un gran admirador del capitán del Betis. "La camiseta de Isco ya tiene dueño. Hablé con él y se la pedí por redes. Me contestó súper amable. La intercambiaremos", comentó el jugador en la presentación del Trofeo.

Su entrada a Isco puede haberle hecho bastante daño al verdiblanco. Sin conocer todavía el alcance de la lesión, era cuestionado al respecto en 101TV tras el partido.

"He hablado un poco con él cuando ha ocurrido el percance. Muy bueno y muy simpático conmigo", apuntó. "Espero que esté bien, que le he dado una patada y se ha lesionado".

El regreso de Isco a la que fue su casa no tuvo el resultado esperado. Si bien el mediapunta fue recibido con vítores, la acción que marcó el partido empañó su regreso a La Rosaleda.

A la espera de conocer el parte médico, Isco es seria duda para el primer partido del Betis en La Liga. El conjunto verdiblanco se enfrentará a un recién ascendido, el Elche, con el convencimiento de poder empezar el campeonato nacional sumando los primeros tres puntos de la temporada.

Este año el objetivo sigue siendo clasificarse, al menos, para la Europa League. Después de una temporada en la que el club terminó 6º y llegó a la final de la Conference League -cayó derrotado ante el Chelsea-, la exigencia este curso es mayor y sin Isco será aún más difícil.