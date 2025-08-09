Estos son los ocho futbolistas que aún tiene pendiente de inscribir el FC Barcelona a una semana del comienzo de La Liga

A falta de una semana para el comienzo de la temporada, el Barça tiene un problema gordo con respecto a las inscripciones de los jugadores.

La directiva se ha movido en el mercado incorporando únicamente a Joan García, Rashford y Bardghji después de que se escaparan Nico Williams y Luis Díaz, pero a día de hoy las nuevas incorporaciones no podrán jugar en Son Moix.

El portero español, el delantero inglés y el sueco no son los únicos que temen perderse el primer partido de la temporada: Szczesny, Gerard Martín, Héctor Fort, Bernal y Oriol Romeu tampoco están inscritos en LaLiga.

El tiempo se acaba y el club azulgrana no ha hecho todos los deberes para tener su plantilla lista para dicho encuentro. Y eso es un problema para Flick que no sabe con exactitud con quién puede contar para el partido ante el Mallorca.

Para que el Barça pueda inscribir jugadores hay dos vías. Por una parte, utilizar la ficha de Ter Stegen si finalmente el alemán está como mínimo cuatro meses de baja. Y, la segunda, que el auditor, y posteriormente LaLiga, autoricen los palcos VIPs del Spotify Camp Nou.

La regla 1:1

A pesar de todos los esfuerzos que ha estado haciendo Laporta y su equipo durante estos meses, el Barça sigue sin estar en la regla 1:1 de LaLiga, la cual permite gastar en nuevos fichajes o inscripciones la misma cantidad de dinero que ha conseguido ahorrar, ingresar o liberar previamente.

El mayor problema está en la portería. Joan García, fichado del Espanyol por 25 millones, y Szczesny, renovado hace apenas unas semanas, todavía no han sido inscritos. Curiosamente, sí lo están los dos guardametas con los que el club no cuenta: Ter Stegen e Iñaki Peña.

Ter Stegen, durante el partido frente al Villarreal. EFE

Con el alemán, parece que se ha reconducido la situación después de que el portero se negara en un principio a firmar la autorización para que el club envíe a LaLiga el informe médico posterior a su operación. El club le abrió un expediente y le quitó la capitanía, pero en la tarde del viernes Ter Stegen reculó y se ha puesto en manos de los intereses del Barça.

En cuanto a Iñaki Peña, el conjunto azulgrana lleva todo el verano buscándole un equipo. El alicantino no cuenta para un Hansi Flick que le ve como el cuarto portero.

El segundo problema está en la delantera, donde los dos nuevos fichajes del equipo no han sido registrados en LaLiga. El más importante es el de Rashford, un jugador que debe ser una pieza muy importante en el esquema de Flick a lo largo de la temporada.

Bardghji podría ser inscrito con ficha del filial. Ninguno de los dos está registrado en este momento y aquí llama la atención que Ansu Fati siga estándolo a pesar de que ha sido cedido al Mónaco.

La situación de los jóvenes

Tampoco aparecen inscritos tres futbolistas jóvenes, todos con salarios relativamente bajos. En el caso de Gerard Martín, urge hacerle un hueco, ya que, si finalmente se queda, pasará a formar parte del primer equipo.

Héctor Fort, en cambio, aún podría salir en este mercado. Bernal, pese a su corta edad, es una pieza clave para Flick, aunque tampoco figura en la lista; eso sí, igual que Fort, podría inscribirse con ficha del filial.

Por último, está Oriol Romeu, con quien el técnico no cuenta y cuya salida parece segura. Resta una semana de competición y Ter Stegen ahora parece que sí entregará la llave que permita las inscripciones de sus compañeros.