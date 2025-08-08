La carrera por el Balón de Oro más abierta que nunca: muchos 'favoritos' a causa del eterno debate sobre qué pesa más

Una vez conocida la lista de 30 nominados al Balón de Oro que se entregará el próximo 22 de septiembre en París, comienza el habitual debate en el mundo del fútbol sobre qué jugadores han hecho más méritos para hacerse con galardón.

En esta edición, resulta complicado otorgar el favoritismo a un solo candidato y existen argumentos para defender a los principales favoritos. Ante la recurrente duda de qué aspectos pesan más para France Football, España tiene la oportunidad de ganar dos trofeos de forma consecutiva gracias al temporadón de Lamine Yamal.

La igualdad también es la nota dominante entre las principales favoritas al Balón de Oro femenino. La hegemonía española, con cuatro galardones consecutivos gracias a Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, podría terminar por el cruel desenlace de la final de la Eurocopa ante Inglaterra, aunque hay opciones para prolongarla si se corona a Mariona Caldentey.

El gran dominador de la temporada ha sido el PSG de Luis Enrique, ganador de un triplete histórico sellado con la tan ansiada Champions League.

Los parisinos barrieron al Inter de Milán en la final más desigual de la historia (5-0) con una exhibición de fútbol total. Ya sin Kylian Mbappé, el PSG ha encontrado la fórmula en el colectivo, pero hay algunos nombres que destacaron durante la temporada.

Es difícil descartar a jugadores que fueron protagonistas en las duras eliminatorias ante Liverpool, Arsenal o Aston Villa, pero si se atiende a la temporada en su conjunto, Ousmane Dembelé, Vitinha y Desiré Doué son las tres caras más reconocibles.

Lautaro Martínez persigue a Vitinha en el partido. Reuters

Bajo la premisa de que los títulos colectivos (sobre todo, la Champions) pesan más que ningún mérito individual, parece imposible imaginar que el ganador del Balón de Oro no vista los colores del PSG.

Sin embargo, esta circunstancia podría dividir el voto, pues hay argumentos a favor de los tres máximos aspirantes del conjunto parisino.

Ousmane Dembelé ha vivido una temporada de explosión goleadora y ha explotado el talento que siempre se le adivinó, sumando el compromiso y la continuidad a sus virtudes ya conocidas. Con 37 goles y 16 asistencias, es el gran favorito.

Doue, durante el partido contra el Bayern. REUTERS

Con 21 goles en Ligue 1 y 8 en Champions (algunos, vitales como su tanto ante el Liverpool en octavos, o ante el Arsenal en la ida y vuelta de semis), el triplete parisino no se entiende sin el mosquito.

Vitinha

Si no se tienen en cuenta los goles, sino el peso en el juego, el favorito sería Vitinha. El portugués, que también conquistó la Nations League con Portugal, se ha erigido como el mejor mediocentro organizador de la temporada.

Normalmente, este perfil de jugador se ha visto perjudicado (véase Xavi e Iniesta) en comparación con los delanteros, pero Luka Modric ya rompió esa tendencia en 2018 y el vigente ganador, Rodri Hernández, evidenció un cambio en el sentido del voto.

Lamine Yamal y Raphinha, durante un partido. EFE

Los argumentos para votar a Rodri, como jugador clave en el tempo, el equilibrio y el dominio del equipo, son aplicables a un Vitinha que además ha dado auténticos recitales en los partidos más importantes.

Y, hablando de partidos importantes, es imposible olvidar la exhibición de Desiré Doué en la final de Champions ante el Inter, donde anotó dos goles. Sus eliminatorias previas no quedaron atrás y el francés se ha convertido en la gran revelación de la temporada.

Fuera del PSG, aparece otro argumento. Si el Balón de Oro es para el mejor jugador de la temporada, centrándose únicamente en lo individual, cuesta no mirar a Lamine Yamal. A pesar de haber cumplido 18 años hace escasas semanas, su temporada es escandalosa.

Las opciones de Lamine

Con 21 goles, 26 asistencias y una gran temporada de títulos con el Barça (Liga, Copa del Rey, Supercopa) o grandes exhibiciones ante el Real Madrid, el crecimiento de Lamine ha sorprendido por su precocidad.

Faltó la guinda de la Champions, pero no estuvo lejos. Lamine completó auténticas exhibiciones prácticamente en cada partido y mantuvo vivas las esperanzas del equipo con goles clave cuando más apretaba la presión.

Las grandes paradas de Sommer en la vuelta de las semifinales ante el Inter, en la que el Barça perdió por detalles, le cerraron la puerta a una final que le hubiese convertido en favorito indiscutible.

Nadie ha ganado el Balón de Oro antes de cumplir 21 años, y si Lamine no lo consigue esta vez, tendría margen para batir ese récord. Con su condición de estrella del otro gran equipo de la temporada y en una liga más exigente que la francesa, hay pocos peros a su candidatura.

Idénticas razones apoyarían un Balón de Oro para su compañero de equipo Raphinha. Sus números son espectaculares (34 tantos y 22 asistencias), pero más allá de la cantidad, le avala la calidad de los momentos en los que ha aparecido.

No ha habido un solo partido importante en el que no haya tenido una aparición estelar, sobre todo en los Clásicos y las eliminatorias de Champions. Sin embargo, el nivel y las sensaciones que ofrece Lamine sobre el campo, le convierten en un jugador más especial.

En otra categoría, aparecen jugadores como Kylian Mbappé (44 goles, pero sin títulos) o Mohamed Salah (35 goles y 23 asistencias para el campeón de la Premier), aunque en este caso, sus números no bastan para considerarlos candidatos.

Balón de Oro femenino

La misma carrera abierta existe en un Balón de Oro femenino más abierto que nunca en los últimos años y un verdadero dilema a la hora de argumentar qué jugadora lo merece más.

Tras el dominio del FC Barcelona y la Selección en los últimos años, con Alexia Putellas y Aitana Bonmatí levantando los últimos cuatro, la hegemonía española podría llegar a su fin.

En una terna dominada por inglesas, Esther González, Patri Guijarro y Claudia Pina también figuran en la lista de 30 candidatas al galardón.

La derrota culé en la final de la Champions femenina ante el Arsenal, así como la de España ante Inglaterra en la fatídica tanda de penaltis de la final de Eurocopa, restan méritos para que Aitana Bonmatí gane su tercer galardón consecutivo.

Aitana Bonmatí, elegida como mejor jugadora del torneo, pero sin consuelo tras la derrota. Reuters Reuters

A pesar de ser elegida la mejor jugadora del torneo continental y de haber sellado otra histórica temporada en el Barça (Liga F, Copa de la Reina, Supercopa y finalista de Champions) y con España (MVP y finalista de Eurocopa), la falta de suerte en la lucha por los dos torneos más importantes resta puntos a su candidatura.

Idéntico es el caso de Alexia Putellas, que vivió un gran año con el Barça y recuperó el nivel previo a sus problemas de lesiones.

Sin embargo, el fútbol español podría encontrar recompensa en la figura de Mariona Caldentey, que tras dejar el Barça para fichar por el Arsenal se ha adaptado a la perfección al fútbol inglés.

Mariona Caldentey celebra su gol contra Bélgica. REUTERS

Tras conquistar la Champions ante sus excompañeras, tan solo la tanda de penaltis ante Inglaterra evitó un doblete con el que hubiese sido favorita indiscutible.

Quienes sí lograron alzarse con los dos trofeos más importantes del año fueron Alessia Russo y Chloe Kelly.

Probablemente, las británicas tengan menos categoría como futbolistas que las tres españolas y, sin embargo, poseen los argumentos para partir con ventaja.

Chloe Kelly celebra el tanto de la victoria para Inglaterra. Reuters Reuters

Russo completó una temporada demoledora con 14 goles en 26 partidos entre todas las competiciones en 2024-25. Sus 5 tantos en Champions League fueron determinantes para el éxito del Arsenal. Con Inglaterra, marcó 3 goles en la Eurocopa 2025 y fue fundamental en la conquista del título continental con el gol del empate en la final.

La gran heroína inglesa en la Euro, Chloe Kelly, también alzó la Champions femenina, pero su gran mérito ha sido su aparición en los momentos clave. Anotó el penalti decisivo en todas las rondas eliminatorias, dio la asistencia del gol que empató la final en Basilea y anotó la pena máxima que certificó la segunda Eurocopa consecutiva de las Leonas.