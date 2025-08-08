El calvario de Ter Stegen en el Barça: Joan García le quita el '1' en pretemporada y ahora aparece sin dorsal en LaLiga

El Barça sigue agudizando el conflicto interno que tiene con Marc-André Ter Stegen después de que tras quitarle el brazalete, le abriera un expediente disciplinario por negarse a firmar el consentimiento para que se pueda enviar su informe médico a la comisión médica de LaLiga que debe evaluar su tiempo de baja.

La última actualización oficial del Barça en cuanto a dorsales deja a Ter Stegen sin número, al igual que otros jugadores que ya han salido de la entidad como Ansu Fati e Íñigo Martínez, cuya marcha al Al Nasr de Arabia Saudí es ya cuestión de horas.

El dorsal '5' de Íñigo Martínez se lo queda Cubarsí para esta nueva temporada. Lamine Yamal si que luce con el ‘10′ así que su nuevo contrato ya está inscrito en LaLiga, mientras que ninguno de los fichajes para este curso aparecen.

El movimiento más sorprendente es el del portero alemán, quien aparece en el listado de LaLiga sin dorsal. Y es que Ter Stegen está en plena guerra con el club azulgrana porque se ha negado a autorizar con su firma el envío del informe médico de su operación.

Sin embargo, habrá que ver si su desinscripción momentánea tiene que ver con esta lesión de larga duración o con algún otro movimiento que haya realizado el Barça. Tampoco tienen dorsal, los futbolistas que se han marchado del Barça.

La guerra interna

El FC Barcelona informó el jueves que, a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador Marc-André ter Stegen, y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento, el club, de forma consensuada con la dirección deportiva y el staff técnico, ha decidido retirarle temporalmente la capitanía del primer equipo de fútbol.

"Durante este período, las funciones de primer capitán serán asumidas por el hasta ahora segundo capitán, el jugador Ronald Araujo", señaló el comunicado emitido por el club azulgrana a primera hora de la tarde de este jueves

Ter Stegen, con el brazalete de capitán del FC Barcelona FC Barcelona

El conflicto del Barça con Ter Stegen suma así un nuevo capítulo tras la negativa del portero a firmar su informe médico, lo que indignó a la directiva y motivó la apertura del mencionado expediente.

Según avanzó TV3, el club había solicitado a Hansi Flick que retirara el brazalete al guardameta, pues con un proceso disciplinario abierto no puede formar parte del grupo de capitanes que la plantilla elegirá en votación.

LaLiga dejó claro que el informe médico sin la firma del meta no será válido, por lo que la entidad barcelonista ha puesto este asunto en manos de sus servicios jurídicos buscando una fórmula para remitirlo sin el consentimiento del jugador.

El internacional germano se mantiene firme en su postura —no firmará el informe y no saldrá del club (tiene contrato hasta 2028)— y ha delegado cualquier comunicación con la directiva en su agente, algo que ha complicado los plazos para certificar su baja por lesión de larga duración.