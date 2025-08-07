El negocio tras la muerte de Diogo Jota: aparecerá en la colección de la Premier League y varias cartas llevarán su firma

Mural en memoria de Diogo Jota y una de las cartas de la colección oficial de la Premier League

Diogo Jota aparecerá en la colección oficial de cartas de la Premier League para la temporada 2025/26 tras su fallecimiento. Las tarjetas fueron aprobadas por los clubes en mayo y ya se encuentran en producción antes de su lanzamiento, fijado para este jueves.

El 3 de julio, un accidente automovilístico en el norte de España provocó la muerte de Jota y su hermano, André Silva. Ambos futbolistas viajaban de madrugada cuando su vehículo se salió de la vía en Cernadilla, provincia de Zamora.

Según The Athletic, la compañía encargada de las cartas, Topps, informó al Liverpool sobre la situación. Los representantes del club habían autorizado la selección de jugadores en mayo, antes de iniciarse la impresión de los productos.

En la tarjeta aparece luciendo la nueva equipación de los reds, a pesar de que el jugador nunca llegó a exhibirla sobre el césped. Los paquetes se distribuyen aleatoriamente en los puntos de venta desde este 7 de agosto.

Algunas cartas incluyen autógrafos auténticos de los futbolistas y, según la información, Jota firmó varias de ellas antes de su muerte. Este detalle convierte el producto en un objeto de colección aún más codiciado y abre un debate sobre la moralidad ante una tragedia como esta.

Asimismo, la colección incluye al excentrocampista del Arsenal, Thomas Partey, tras la aprobación de los gunners antes de su marcha, que ahora está sumido en un proceso legal enfrentándose a cinco cargos de violación y otro de agresión sexual.

Los homenajes a Diogo Jota

El Liverpool retiró el dorsal 20 en homenaje al internacional portugués fallecido y anunció la creación de un memorial permanente en Anfield.

Mientras, el club portugués Gondomar Sport Clube presentó el pasado jueves una equipación con retratos de Jota y André Silva. En sus redes sociales definieron la camiseta como "Más que una camiseta, un homenaje eterno” en recuerdo de sus futbolistas formados en la entidad.

El mensaje agregó que los dos hermanos vivirán para siempre en la historia del club: "Dos hijos de Gondomar que nos dejaron demasiado pronto, pero que vivirán para siempre en la historia del club y del fútbol".

Las nuevas camisetas incluyen en la parte posterior los nombres de los deportistas junto a un símbolo de infinito. Según el Gondomar, "cada vez que nuestros jugadores lleven esta camiseta, será como si estuvieran en el campo con ellos".

El funeral de ambos se celebró el 5 de julio en Gondomar, donde centenares de personas les dieron el último adiós. Diogo Jota, de 28 años, y André Silva, de 25, fallecieron en un trágico accidente en la A52, en Cernadilla, Zamora.

Formado en el Gondomar y en el Paços de Ferreira, Jota pasó por el Atlético de Madrid y el Oporto antes de recalar en el Liverpool en 2020. Su hermano André jugaba en el Penafiel, equipo de Segunda División lusa.