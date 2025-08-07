Iñigo Martínez, cerca de dejar el Barça con destino a Arabia: una venta dolorosa pero obligada por la situación del club

Nuevo giro en el intenso verano blaugrana. Iñigo Martínez, central de 34 años, ha dado este jueves un giro inesperado a su carrera y está muy cerca de dejar el FC Barcelona para recalar en el Al Nassr, de la liga saudí.

El defensa no ha entrenado con sus compañeros con permiso del club, lo que hace indicar que se han evitado todos los riesgos ante su inminente salida.

La operación, dolorosa en lo deportivo por su gran nivel la pasada temporada y su adaptación al estilo de defensa adelantada que practica Hansi Flick, llega obligada por la imperiosa necesidad de ajustar las cuentas del fair play financiero para poder inscribir a los recién llegados Joan García o Marcus Rashford.

Martínez, con contrato hasta junio de 2026, encontraría su último gran contrato como profesional en la Saudi Pro League. En el Al Nassr, compartiría vestuario con estrellas como Cristiano Ronaldo o Joao Félix, pero no con Aymeric Laporte, cuyo regreso al Athletic Club queda ahora desbloqueado.

Ante el lío con la lesión de Ter Stegen y la negativa del alemán a firmar el parte médico que permitiría al Barça inscribir a sus nuevos fichajes en La Liga, el club necesitaba hacer una venta dolorosa. Se especuló con la salida de Marc Casadó, pero finalmente, el sacrificado puede ser el zaguero vasco.

A la espera de que se oficialice la operación y se conozcan más detalles, la operación permitiría al Barça liberar unos 14 millones de euros de espacio salarial. En principio, no habría cifra de traspaso ya que el contrato se rompería de mutuo acuerdo para facilitar el fichaje.