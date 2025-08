Putellas, alto y claro en su visita a México sobre los comentarios machistas de Chicharito: "No sé de dónde sale..."

Alexia Putellas es, además de dos veces ganadora del Balón de Oro, toda una referente global del fútbol femenino. Tras la Eurocopa, en la que España fue finalista, la jugadora del FC Barcelona ha viajado a México para promover su fundación.

En conferencia de prensa, la española alzó la voz ante los polémicos comentarios machistas del delantero mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, quien ha generado indignación en redes sociales tras publicar varios vídeos en TikTok.

En ellos, el exfutbolista de Manchester United o Real Madrid promueve estereotipos de género y sostiene que las mujeres deben ocupar un rol tradicional en el hogar. Su mensaje ha reavivado el debate sobre igualdad deportiva y social.

Durante la rueda de prensa, respondió con contundencia ante dichas declaraciones: "No estoy de acuerdo con esa frase. No sé muy bien de dónde sale, pero no estoy de acuerdo. Seas hombre o mujer, eres libre y puedes elegir lo que te haga sentir cómodo. Y eres capaz de pelear por ello".

El delantero, ex también del Sevilla, publicó vídeos donde sostenía que las mujeres deberían "limpiar, cuidar y sostener el hogar" y añadía que "no deben tener miedo de ser lideradas por un hombre". Estas declaraciones fueron calificadas de retrógradas por varios sectores.

Además, afirmó que "estáis fracasando, estáis erradicando la masculinidad" y que "el hogar es el lugar más preciado para los hombres", lo que intensificó la indignación entre usuarios y medios especializados, que exigieron una respuesta oficial y sanciones urgentes.

Estas manifestaciones fueron repudiadas no solo por colectivos feministas y usuarios en redes, sino también por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la actriz y activista Sara Sálamo, quien pidió a la FIFA que actúe con contundencia ante estos hechos.

La Federación Mexicana de Fútbol reaccionó con rapidez y, en un comunicado oficial, impuso una multa económica a Chicharito y le lanzó un apercibimiento formal, advirtiendo que, de reincidir, se tomarán medidas más severas. La Comisión de Género y Diversidad calificó los tuits como violencia mediática.

La fundación de Putellas

Putellas está en Ciudad de México para presentar iniciativas de su fundación, Eleven, que tiene como objetivo empoderar a niñas de entre seis y 18 años mediante programas de fútbol.

"El apoyo de grandes marcas al fútbol femenino era cuestión de tiempo. Ver un partido de hace cuatro años y uno actual lo demuestra", señaló la jugadora, destacando que estas aportaciones no solo profesionalizan el deporte, sino que elevan su visibilidad y calidad a nivel mundial.

Alexia Putellas, durante la rueda de prensa que dio en México EFE

Al ofrecer un consejo a las futuras generaciones, subrayó: "Ganar no es lo normal. Es en las derrotas donde más he aprendido y crecido". Con estas palabras, animó a niñas y niños a valorar el esfuerzo, la resiliencia y el aprendizaje en cada experiencia.

La capitana del FC Barcelona concluyó que el avance del fútbol femenino exige compromiso de instituciones, medios y patrocinadores, pues solo así se superarán barreras históricas y se consolidará un escenario de paridad en el deporte, tanto dentro como fuera de las canchas.

Con su postura clara y firme, Putellas reafirma su papel como líder y modelo a seguir en la lucha por la igualdad de género. Su visita a México trasciende lo deportivo y deja un mensaje contundente: la libertad, el respeto y la inclusión deben prevalecer siempre.