Este es el único partido que jugará el Real Madrid en pretemporada y el rival contra el que se enfrentará

La exigencia del calendario ha provocado que el Real Madrid tan solo pueda jugar un amistoso durante la pretemporada. El Mundial de Clubes y el inicio de La Liga han condicionado la preparación de un equipo que se enfrentará ante el WSG Tirol el 12 agosto.

El partido se disputará en la ciudad austriaca de Innsbruck a las 17:00 hora peninsultar y será el examen previo a su debut en el campeonato doméstico ante Osasuna el martes 19 en el Santiago Bernabéu.

Dicho encuentro será cuando oficialmente el Real Madrid de Xabi Alonso eche a andar en la temporada 2025-26. Tras la disputa del Mundial de Clubes, el objetivo es continuar con la puesta a punto y coger ritmo de competición.

Los jugadores están citados en la Ciudad Deportiva el próximo lunes y el tolosarra tendrá a toda su plantilla disponible a excepción de Franco Mastantuono, quien se reincorporará cuando cumpla los 18 años.

A partir del 4 de agosto comenzarán a preparar el primer y único amistoso que el conjunto blanco disputará esta pretemporada. El WSG Tirol, equipo que milita en la Bundesliga austríaca, ejercerá como anfitrión.

15 días de pretemporada

En la tarde del jueves el juez único de Competición dio la razón a LaLiga y se estableció que el primer partido del Real Madrid en Liga se dispute el 19 de agosto, por lo que la pretemporada del conjunto blanco apenas durará dos semanas.

El club había pedido el aplazamiento del encuentro para poder contar con, al menos, 21 días de preparación, después de una temporada que se alargó más de lo habitual por la disputa del nuevo Mundial de Clubes.

Sin embargo, en la resolución se esgrime que ninguna reglamentación establece que los futbolistas deban tener un mínimo de tres semanas de pretemporada, como solicitaba el Real Madrid.

Mbappé debuta en el Mundial de Clubes. REUTERS

No volverá al menos, no este verano, el trofeo Santiago Bernabéu. Serán siete años seguidos sin el trofeo: no se disputó en 2019, se aparcó en la pandemia y desde entonces, nada. Los calendarios han ofrecido poco oxígeno y ante el que había, el club siempre ha optado por dar prioridad al stage en Estados Unidos.

Una decisión, lógica, a nivel económico. Es por eso que, precisamente este verano, se atisbaba una oportunidad de oro para recuperarlo y que ejerciese de amistoso de pretemporada.

No obstante, la decisión que ha tomado el club ha sido la de priorizar el descanso de los jugadores y que la vuelta al trabajo sea pensando en el encuentro ante el equipo rojillo.