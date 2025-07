Cucurella, muy sincero sobre su momento viral con Donald Trump: "A ver quién le decía algo, yo estaba cagado"

En el Mundial de Clubes celebrado en Estados Unidos, uno de los protagonistas inesperados fue Marc Cucurella, que se alzó con el título tras una brillante actuación con el Chelsea.

El defensa catalán no solo contribuyó con su esfuerzo sobre el césped, sino que vivió un episodio que se convirtió en viral: la entrega del trofeo deparó una visita muy poco habitual.

Durante la ceremonia, Donald Trump apareció para entregar la copa, rompiendo con el protocolo previsto.

Las imágenes mostraron al expresidente de los Estados Unidos negándose a abandonar el escenario, a pesar de los intentos de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, por retirarle de la plataforma. Al final, fue necesario el ingenio y la paciencia de los organizadores para retomar el curso de la entrega.

Precisamente desde su campus de verano y en una conversación con Gerard Romero para Jijantes FC, Cucurella repasó paso a paso cómo se torció aquel plan inicial.

"A nosotros nos habían dicho que, como norma, que Donald Trump vendría a entregarnos el trofeo y que no se podía levantar hasta que él se fuese", explicó, dejando claro el desconcierto que vivieron todos los participantes.

En aquella entrega del trofeo, el plan se vio perjudicado al no producirse la salida de Trump del podio, pese a la insistencia de Infantino, e incluso tras las indicaciones del capitán de los blues.

"Y claro, estábamos todos ahí esperando a que él se fuese pero él tío no se quería ir y encima lo mirábamos y él decía 'levantarlo, yo me quedo aquí y tal'. A ver quién le decía algo, yo estaba cagado", relató el internacional español.

Reece James, el encargado de alzar el trofeo, también broméo sobre lo ocurrido: "Pensé que él iba a salir del escenario, pero quería quedarse".

Finalmente, y tras varios intentos y algunas risas nerviosas, Infantino logró que Trump se retirara al fondo, aunque el momento quedó inmortalizado ante las cámaras.

Sobre Rashford al Barça

Más allá de aquel episodio, Cucurella también abordó el inminente fichaje de Rashford por el Barça, cedido una temporada por el Manchester United con opción de compra por 30 millones.

"Es muy rápido y notará la diferencia de ritmo entre las dos ligas. Está acostumbrado a aquella liga y creo que va a hacer bastante faena porque notará esa diferencia", comentó.

El defensa se unió así a las valoraciones que consideran el movimiento como un acierto tanto para el jugador como para el club azulgrana.

Por último, Cucurella valoró el gran rendimiento del equipo dirigido por Hansi Flick, sorprendido por su triplete nacional: “La verdad es que me ha sorprendido mucho su buen rendimiento, no me lo esperaba”.