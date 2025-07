Alemania tumba a Francia a base de épica y se cita con España en semifinales de la Eurocopa femenina

Alemania será rival de España en las semifinales de la Eurocopa femenina después de imponerse a Francia a penaltis (5-6) después de empatar a 1-1 en el tiempo reglamentario.

El partido fue igualadísimo y espeso, con una exhibición de resistencia por parte de las germanas, en inferioridad desde el minuto 12 por la expulsión de Kathrin Hendrich al cometer un penalti en el minuto 14.

Grace Geyoro adelantó a Francia al transformar la pena máxima, pero poco después, en el minuto 24, Sjoeke Nüsken igualó para Alemania con un remate de cabeza. La propia Nüsken falló un penalti en la segunda mitad y Geyoro vio cómo el VAR le anulaba un gol.

La portera Berger se erigió como la heroína de Alemania. En la prórroga, la veterana portera del Gotham hizo la mejor parada de la Eurocopa con una estirada espectacular. Y en la tanda de penaltis, marcó su lanzamiento y detuvo dos de las francesas. Fue decisiva y lo celebró por todo lo alto. Ahora, su reto será frenar a España.



El caso es que Francia, con pleno de victorias en la fase de grupos, no pudo seguir con su camino triunfal por la competición ante el equipo más laureado de la historia (ocho títulos) y que se complicó el choque muy pronto, al cuarto de hora, con una jugada absurda de Kathrin Hendrich.



La jugadora alemana se autoexpulsó tras agarrar del pelo a Ambock Bathy dentro del área. El VAR avisó a la colegiada Tess Olofsson y Alemania se quedó en inferioridad numérica.

Ann-Katrin Berger, heroína de la noche. Reuters Reuters

Grace Geyoro, desde los once metros, no falló e hizo su segundo gol en la competición. Fue un acierto extraño en una Eurocopa en la que los errores desde el punto de penalti son constantes, como después comprobaría Alemania.



El combinado germano, pese al sobresalto causado por Hendrich, no se vino abajo. Todo lo contrario. Fue capaz de empatar cuando el cronómetro se dirigía hacia la media hora.

Fue Sjoeke Nusken, con un certero remate de cabeza a la salida de un córner lanzado por Klara Buhl, quien igualó el marcador cuando se esperaba la caída de Alemania.



Francia dio un último empujón antes del descanso. Quiso marcharse al vestuario con ventaja en el duelo, pero la ocasión más clara de la que dispuso, y que acabó en la red de la portería germana, fue anulada. Delphine Cascarino celebró el gol, pero estaba en fuera de juego.



Alemania se reagrupó muy bien atrás, echó el cerrojo y en la segunda parte esperó agazapada a Francia mientras esperaba sorprender al contragolpe. La táctica funcionó hasta que Geyoro marcó el 2-1. Sin embargo, el VAR apareció de nuevo para anular su tanto. Otra vez, por fuera de juego.



Entonces, las jugadoras dirigidas por Christian Buck rozaron la sorpresa. En uno de esos contragolpes, Selma Bacha derribó dentro del área a Jule Brand. Olofsson no lo dudó ni un segundo, pitó penalti y Nusken falló. O, más bien, acertó Pauline Peyraud-Magnin, que con una gran estirada evitó un lío mayúsculo para Francia.

Momento de la expulsión de Kathrin Hendrich. Reuters Reuters

Algo adelantada, su compañera Janina Minge cabeceó hacia su propia portería y obligó a Berger a intervenir con una estirada hacia atrás que culminó con un manotazo prodigioso a la pelota con el que evitó el gol de la victoria del cuadro galo.



Y ya en el minuto 120, sobre la bocina, Melvine Malard, con un disparo desde fuera del área que golpeó en el travesaño, dio el último susto a Alemania, que aguantó hasta el final. Los penaltis, que tantos disgustos dieron todas las jugadoras que han lanzado alguno esta Eurocopa, iban a dictar sentencia.



En ellos, Alemania se encomendó a Berger. Por el lado germano, marcaron Minge, Dallman, Knaak, la misma Berger, Buhl y Nusken; Dabritz, por su parte, estrelló su lanzamiento contra el larguero.

Y por Francia, acertaron Karchaoui, Malard, Baltimore, Jean-François y N'Dongala. Majri y Sombath se toparon con la gran portera de Alemania, que con sus reflejos mantuvo a sus compañeras en la competición.