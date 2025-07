Una leyenda del fútbol alemán habla sobre el futuro inmediato de Ter Stegen: "Ya no jugará más en el Barça"

El Barça ya se ha puesto manos a la obra en la nueva temporada y sigue trabajando a destajo en busca de cerrar nuevos fichajes que apuntalen la plantilla de Hansi Flick.

Sin embargo, la complicada situación económica del club azulgrana obliga prácticamente a dejar salir antes de entrar. En esas se encuentra Marc-André Ter Stegen quien parece tener un pie y medio fuera del que ha sido su equipo en la última década.

El portero alemán sufrió una grave lesión de rodilla a comienzos de la pasada temporada y apenas pudo disputar algunos encuentros en el tramo final. Ahora, cuando parecía dispuesto a recuperar la titularidad, el Barça se reforzó con Joan García, una de las revelaciones del curso.

El Barça también renovó a Szczesny lo que dejó a Ter Stegen contra la espada y la pared. Parece que no cuentan con él y de momento no está entrenando junto al resto de sus compañeros en las primeras sesiones de la pretemporada.

Su futuro está en el aire y son muchas las voces expertas que han opinado sobre cuál debería ser su decisión en este mercado. El último en hacerlo ha sido Lothar Mattäus, legendario jugador alemán del Bayern de Múnich.

Su consejo

De hecho, hace ya unas semanas, el propio Matthäus opinó sobre la situación del portero alemán, aunque ahora ha sido más contundente. "Si quiere jugar el Mundial, tiene que irse", indica el mítico futbolista.

"Ter Stegen ya no jugará en el Barcelona. Tiene que ser continuo para cumplir su sueño de disputar el Mundial", aseguró Matthäus.

Matthäus durante una retransmisión deportiva Reuters

Desde el primer momento, el guardameta germano dejó clara su intención de continuar en el Barcelona y pelear el puesto para ser el portero titular. Algo en lo que discrepa Matthäus: "Estas son decisiones que hay que aceptar. No hay que quejarse. Este no es un incidente aislado; es parte del fútbol. No es Hansi Flick, es el Barcelona. Y nada es más grande que el club".

Del mismo modo, sí que comprendió la postura del todavía portero del Barça: "Entiendo a Ter Stegen. Ha jugado bien, ha sido capitán y tiene su vida privada en Barcelona. Pero tiene que aceptar que el club tiene otras ideas, otros planes".