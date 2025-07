El camionero que grabó el coche de Diogo Jota en llamas contradice a la Guardia Civil: "No iba con exceso de velocidad"

Un testigo clave del siniestro que costó la vida a los futbolistas Diogo Jota y André Silva ha discutido las conclusiones iniciales de la Guardia Civil, que apuntaban a un posible exceso de velocidad como causa principal del accidente en la A-52.

El choque mortal ocurrió en la madrugada del 3 de julio al kilómetro 65 de la A-52, en las inmediaciones de Cernadilla —provincia de Zamora—, cuando el deportivo Lamborghini Huracán en el que viajaban los dos hermanos se salió de la vía y acabó envuelto en llamas.

Según la investigación preliminar del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora, las huellas de la banda de rodadura y el posible estallido de una rueda habrían precipitado la salida de la carretera, “en relación con el límite autorizado” que, según el informe, podría haber sido superado.

Sin embargo, el conductor de un camión portugués, José Aleixo Duarte, sale al paso de esta versión tras difundir un vídeo en redes en el que afirma ser el autor de las primeras imágenes del Lamborghini en llamas.

En dicho vídeo, registrado a pocos minutos del accidente, se veía el tacógrafo de su camión que muestra ahora para acreditar su presencia en el lugar.

“Lo filmé, me detuve, intenté ayudar, pero desafortunadamente no pude hacer nada. Tengo la conciencia tranquila. Sé lo que pasé esa noche porque no sabía quién estaba dentro. Mi más sentido pésame a la familia”, relata José Aleixo Duarte mirando a cámara.

El testigo asegura que cinco minutos antes del suceso fue adelantado por el Huracán a velocidad moderada y niega categóricamente que el vehículo excediera los límites permitidos: "La familia tiene mi palabra de que no iban con exceso de velocidad. Iban supertranquilos”.

En su declaración, José Aleixo Duarte también hace hincapié en el mal estado de la vía: "Conduzco por esta carretera todos los días, de lunes a sábado, sé qué carretera es y he visto verdaderas barbaridades de otros coches, pero ellos iban supertranquilos".

En declaraciones adicionales al portal Correio da Manhã, el caminionero afirmó que intentó extinguir las llamas del coche, pero ya no fue posible. Además, señaló que otro conductor presenció el derrape del Lamborghini Huracán en la A-52.

Los fallecidos, el delantero de Liverpool Diogo Jota y su hermano, jugador del FC Penafiel André Silva, se dirigían a Santander en su viaje hacia Inglaterra, donde Jota debía embarcar rumbo a Liverpool tras recibir el alta tras una reciente intervención médica.

Las autoridades del Tráfico siguen estudiando las marcas dejadas en el arcén y han remitido el expediente al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria (Zamora), que asumió las diligencias por el accidente.

El informe definitivo sentenciará si la velocidad del Lamborghini fue determinante.

Mientras tanto, la versión del camionero aporta un testimonio directo que pone en duda la tesis de un exceso de velocidad y abre la puerta a otras explicaciones, como el posible fallo mecánico o la falta de visibilidad en una vía catalogada de alto riesgo.

El choque, que acabó con el Huracán completamente calcinado en la mediana, generó una gran conmoción en el mundo del fútbol y reactiva el debate sobre la seguridad vial en las autovías españolas, donde cada año se producen numerosos accidentes graves.

La familia de los fallecidos todavía espera el análisis definitivo del informe pericial, mientras que la opinión pública se mantiene a la expectativa de si el testimonio de José Aleixo Duarte servirá para matizar o incluso rebatir lo señalado por la Guardia Civil en sus primeras conclusiones.

La investigación continúa abierta y, de confirmarse que no hubo exceso de velocidad, las causas del siniestro podrían centrarse en otros factores ajenos a la conducción de los hermanos, tales como el estado de la vía, el supuesto reventón o incluso un factor climatológico.