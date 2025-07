El éxito del Al Hilal rompe la comparativa de Arabia Saudí con China o Qatar: un proyecto hasta el 2034 y ¿más allá?

Vinieron para cambiar las reglas del fútbol y no están tardando demasiado en dejar su huella. Arabia Saudí ha llegado a la élite para quedarse y el desembarco hace dos veranos con la contratación de grandes jugadores parece que va a ir mucho más allá.

Muchos pensaron que el modelo saudí iba a ser similar al de China o Qatar. Dos países que ya tentaron a grandes futbolistas para jugar en sus ligas, pero que acabaron fracasando fruto de usarlos únicamente para promocionar su país.

Sin embargo, Arabia ha dado un giro de tuerca. Si bien es cierto que el sostén principal para atraer a los jugadores es el dinero a través de grandes contratos, está trabajando el fútbol de manera integral.

Lo hacen invirtiendo en infraestructura, organizando grandes eventos, promocionando su liga, fichando entrenadores contrastados y preparándose para ser sede mundialista.

Además, la liga y los clubes saudíes están utilizando plataformas digitales y redes sociales para buscar y captar talento internacional, publicando ofertas de trabajo que incluyen no solo salarios competitivos, sino también beneficios como pasajes aéreos, alojamiento y transporte interno.

Crecimiento desde el éxito

Cristiano Ronaldo fue el primero en lanzarse a la aventura del fútbol saudí. El portugués se convirtió en la gran estrella de la liga y ha terminado siendo un abanderado de la competición. De hecho, en numerosas ocasiones ha defendido el nivel de la Saudi Pro League.

"Creo que la liga saudí no es peor que la liga francesa. En la liga francesa tienes dos o tres equipos con buen nivel. En Arabia no. Pueden decir lo que quieran, es mi opinión y he jugado allí un año así que sé de lo que estoy hablando. Creo que ahora mismo somos mejores que la liga francesa. Seguiremos mejorando", dijo Ronaldo hace varios meses.

Pero todavía quedaba demostrarlo y no era fácil siendo una competición cuyos clubes no se veían las caras de forma habitual con Real Madrid, Barça, Manchester City, Bayern de Múnich o PSG. Una oportunidad que se le presentó en este Mundial de Clubes.

Fue el Al Hilal quien asumió toda la responsabilidad. Sin duda uno de los equipos más importantes de la historia del país y que está respondiendo con creces. Incluso ya ha superado muchas expectativas.

Empataron contra el Real Madrid en la primera jornada de la fase de grupos siendo superiores al equipo de Xabi Alonso, pero fue en los octavos de final ante el Manchester City cuando dieron el verdadero golpe sobre la mesa.

Los futbolistas del Al Hilal celebran un gol contra el Real Madrid. REUTERS

Sin su máxima estrella (Mitrovic) y con un entrenador (Inzaghi) con apenas un mes en el cargo, tumbaron en la lona a uno de los grandes favoritos al título y ahora sueñan con convertirse en los primeros campeones de la historia del Mundial de Clubes.

Están a tres partidos de lograrlo y el camino a la final no es demasiado complicado. En cuartos se verán las caras con el Fluminense, que viene de eliminar al Inter, y en unas hipotéticas semifinales se enfrentarían al ganador del Chelsea - Palmeiras. Es decir, evitarían al PSG, Bayern o Madrid hasta el último día.

Colofón en 2034

La apuesta de Arabia Saudí por el fútbol forma parte de una estrategia más amplia de promoción del país en el escenario mundial. El objetivo es consolidar su imagen deportiva y aprovechar el fútbol como herramienta de soft power antes del Mundial 2034 en el que serán sede.

El país ha destinado más de 26 mil millones de dólares a la construcción de 11 nuevos estadios de última generación, incluido el Estadio Rey Salman en Riad, que será sede de la inauguración y la final con capacidad para 92,000 espectadores.

Además, se están desarrollando proyectos en ciudades como Yeda, Al Khobar, Abha y NEOM, esta última un ambicioso complejo futurista aún en construcción.

La organización también contempla la creación de más de 232,000 unidades hoteleras y la mejora de la infraestructura turística para acomodar a los miles de aficionados internacionales que se esperan.

El Mundial de 2034 será el primero con 48 equipos en un solo país, lo que exige una logística y capacidad nunca vistas en la región.

El gobierno saudí, bajo la Visión 2030, considera el fútbol como parte fundamental de su transformación social y económica. Ya están trabajando en ello y el papel del Al Hilal en el Mundial de Clubes puede ser un buen método de propulsión.

Quedará por ver, aunque eso ya es algo a largo plazo, si Arabia Saudí para la maquinaria una vez albergue el Mundial 2034. Dependerá de su ambición y de cómo evolucione su fútbol de aquí a nueve años vista.