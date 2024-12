Arabia Saudí albergará el Mundial de fútbol 2034. La FIFA lo hizo oficial este miércoles y se presentó una candidatura especialmente vanguardista, que quiere que su Mundial sea el más grande de la historia. El reino saudí, que viene haciendo una fuerte apuesta por el deporte desde hace años, pondrá toda la carne en el asador para cumplir su objetivo.

Para ello, los estadios serán la parte central de su candidatura. Serán cinco sedes con un total de 15 estadios, de los cuales once todavía no existen o están en plena construcción. Los diseños futuristas de la mayoría de ellos han sorprendido a los aficionados, atraídos por construcciones que parecen imposibles y que apuntan a revolucionar no sólo el fútbol sino también la arquitectura mundial.