Lautaro Martínez protagoniza una rajada mundial contra Çalhanoglu: "Quien no quiera quedarse, que se vaya"

El Inter de Milán ha cerrado la temporada en blanco después del batacazo en el Mundial de Clubes tras ser eliminado por el Fluminense en los octavos de final. Una derrota que ha provocado que la tensión estallara en el vestuario por medio de Lautaro Martínez, el capitán del equipo.

"Quiero luchar por los títulos más importantes. Quien quiera quedarse en el Inter, muy bien, y a luchar. Quien no quiera quedarse, que se vaya. Necesitamos jugadores que quieran estar aquí. Llevamos una camiseta importante. Necesitamos una mentalidad excelente o, por favor, váyanse".

Y es que el delantero argentino se mostró muy molesto con la actitud de algunos de sus compañeros. A pesar de que en ningún momento dio nombres, hasta el presidente Giuseppe Marotta reconoció que sus declaraciones apuntaban a una dirección, Hakan Çalhanoglu.

El italiano no se cortó ante la prensa al confesar la situación actual que el club vive con el jugador turco. "¿El mensaje de Lautaro sobre los jugadores que no quieren quedarse? No lo dijo... pero lo diré. Fue para Hakan Çalhanoglu [...] Hablaremos con Hakan. Si hay condiciones para separarnos, lo haremos sin ningún problema", reconoció ante los micrófonos de DAZN y Mediaset.

Toda una declaración de intenciones que hacen presagiar que el futuro del jugador no pasa por el Inter de Milán, club al que llegó hace cuatro temporadas procedente del club vecino, el AC Milan.

Los motivos de su ausencia

Çalhanoglu no se ha llegado a poner la camiseta de su equipo en este Mundial de Clubes, ausente durante la fase de grupos no estuvo en la lista de convocados por Cristian Chivu para el partido trascendental ante Fluminense.

Hace justo una semana, el 25 de junio, el Inter de Milán emitió un comunicado con el último parte médico del turco, aunque los detractores del jugador apuntan a 'haberse borrado' de la competición.

"Hakan Calhanoglu se sometió a una resonancia magnética de su pierna derecha en Seattle, donde el equipo se está entrenando para el Mundial de Clubes. Las pruebas revelaron una distensión en el sóleo de la pierna derecha".

Los 'nerazzurri' no se esperaban caer eliminados tan pronto del torneo y menos si cabe, a manos de un equipo que, sobre el papel, parecía partir con una ligera desventaja respecto a ellos en cuanto a las opciones de clasificar a la siguiente ronda se refiere.

Lautaro ofreció su versión de lo ocurrido en el partido ante el Fluminense: "En la primera parte no estuvimos en el partido. Encajamos un gol, tomamos muchas decisiones equivocadas y ellos, tras marcar en los primeros minutos, se defendieron bien y muy atrás.

En la segunda parte estuvimos mejor, luego llegó el segundo gol, pero lo dimos todo en el campo. Hacía calor, pero también hay algo de cansancio mental y algunos jugadores que nos faltan. Ahora solo puedo pedir perdón a los aficionados y a toda la gente que vino hasta aquí para estar con nosotros", concluyó el capitán del Inter de Milán.