Pep Guardiola agranda la sombra sobre el Mundial de Clubes: "Quizás nos destruya"

Siguen saliendo voces muy críticas con el Mundial de Clubes de la FIFA que se está disputando durante estas semanas en Estados Unidos. Ni siquiera la llegada de los cruces de octavos de final están tapando el malestar de algunos actores principales del fútbol con esta competición.

Uno de los más claros en hablar al respecto fue Jürgen Klopp, que afirmó que "es la peor idea que se ha visto en el fútbol". Por supuesto, las palabras del técnico no han pasado desapercibidas y han generado nuevas reacciones como la de Pep Guardiola.

El entrenador del Manchester City, al frente del conjunto citizen en el Mundial de Clubes, se mostró del lado del técnico alemán, con quien tanto ha compartido durante años en la disputa del título de la Premier League.

Pep Guardiola, durante un entrenamiento con el City. REUTERS

"No me sorprende, le entiendo, le respeto. Tuve una relación excelente con él, entiendo su punto de vista, lo defendería también. Pero estamos en un trabajo, en FIFA, UEFA, Premier, todas las competiciones, y los entrenadores no organizan las competiciones", dijo sobre sus duras palabras.

"No es ideal para el entrenador, me gustaría tener dos meses antes de la nueva temporada, sí, me gustaría, pero es lo que hay. Ya que estamos aquí, vamos a dar lo mejor", comentó Guardiola, demostrando que una competición así marca la planificación del nuevo curso.

Y sembró la duda de cómo reaccionarán los equipos en unos meses: "Partido a partido, mes a mes, lo veremos. Quizás en noviembre, diciembre o enero, seamos un desastre y estemos agotados. Quizás el Mundial nos destruya. No lo sé, pero es la primera vez en nuestra vida que esto sucede".

Además, Guardiola confesó que junto al exentrenador del Liverpool luchó por un calendario más justo: "Luchamos muchas veces y sé de dónde viene esa idea. Luchamos mucho en Inglaterra, cuando íbamos a los mítines UEFA, en particular en la Premier para decidir el calendario".

"Intentábamos tener más calidad, si los jugadores descansan tienes más calidad", insistió Guardiola sobre la sobrecarga del calendario.

El City se la juega

Después de superar la fase de grupos en primera posición con un pleno de victorias, el Manchester City afronta en la madrugada de este lunes al martes el partido de octavos de final ante el Al Hilal.

Los ingleses parten con todo el favoritismo en la eliminatoria y todo lo que no fuera llegar a cuartos de final supondría una gran sorpresa.

Preguntado por Simone Inzaghi, el nuevo entrenador del Al Hilal tras dejar el Inter de Milán, Guardiola tuvo palabras muy respetuosas hacia él: "Ha hecho un trabajo increíble en el Inter. Llegaron cansados a la final de 'Champions', creo que también estaban cansados mentalmente. Ahora cuenta con grandes jugadores, una gran defensa. Le hicieron un buen contrato, sin duda".

Si el Manchester City consigue el pase, se enfrentaría en los cuartos de final de este Mundial de Clubes al vencedor de la eliminatoria entre el Inter de Milán y Fluminese.