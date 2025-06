⁠El primer Real Madrid de Xabi Alonso: la esperada revelación sobre el sistema y una criba con 32 jugadores

"Empieza el rock & roll". Echa a rodar el Real Madrid de Xabi Alonso. Lo hace en el Mundial de Clubes. En Miami. Contra Al Hilal. Hay muchas expectativas y muchas dudas que resolver en este primer partido de una nueva era que comienza en el club blanco.

Xabi Alonso ha dispuesto de muy pocos días para trabajar con el equipo. Seis entrenamientos en Valdebebas y tres en Palm Beach. El primer tercio de ellos con un grupo muy reducido del primer equipo. Y el último, el único rodaje para algunos de los jugadores.

No hay excusas para Xabi: "No pensamos en el 13 de julio —fecha de la final—. Todo llegará, pero antes, hagamos equipo. Trabajemos poco a poco. Veamos cómo queremos jugar. El punto de partida es mañana —este miércoles— y seguro que faltarán cosas, pero no hay que frustrarse. Toca ir dando pasos". Tampoco le preocupa el calor asfixiante floridano: "Toca aceptarlo y adaptarse".

El Real Madrid ha viajado a Estados Unidos con 32 jugadores. Endrick y Mendy, lesionados, se han quedado recuperándose en Valdebebas. A partir de aquí, empezará la criba de Xabi Alonso. Para los partidos del Mundial —solo puede 26 convocados— y para la próxima temporada.

Hay varios jugadores con los que no contará Xabi Alonso desde el principio. Camavinga sigue lesionado y Carvajal, Militao, Rüdiger y Alaba no están al cien por cien. La duda es Mbappé, que no se entrenó este martes por un proceso febril.

Xabi Alonso dando indicaciones en el entrenamiento del Real Madrid Real Madrid

Luego hay que restar a los canteranos que se ha llevado Xabi Alonso, aunque alguno irá teniendo minutos. Mención especial al lateral Diego Aguado. El resto son los porteros Fran González y Sergio Mestre; los defensas Youssef, Jacobo y Fortea; los medios Chema, Víctor Muñoz y Mario Martín; y el delantero Gonzalo.

Es decir, con la duda de Mbappé hasta el final, a Xabi Alonso le quedan 16-17 nombres entre los que elegir con todas las certezas para el partido contra Al Hilal. De la presencia del francés podría depender también el sistema, que en cualquier caso será continuista (4-3-3 o 4-4-2). Los grandes inventos en el libreto ya irán llegando.

Trent y Huijsen, directos al once

Trent Alexander-Arnold y Dean Huijsen, los dos fichajes en las filas del Real Madrid, saltarán directamente al once titular. Franco Mastantuono, también fichado, no llegará hasta agosto. Así, el lateral inglés y el central español aparecerán en la alineación de este miércoles.

Sus perfiles darán otro aire a la defensa del Madrid, mejorando la salida del balón. Ambos son especialistas en este aspecto.

Sin tiempo para coger automatismos con sus nuevos compañeros, su calidad será clave en su estreno.

La otra clave de este primer once de Xabi Alonso estará en la posición de Jude Bellingham. El tolosarra ve al inglés como interior —"tiene alma de centrocampista"—, y no en la mediapunta, que es donde más ha actuado como jugador del Real Madrid.

Retrasar la posición de Bellingham, daría paso por delante a Rodrygo o a Güler. El pulso en la banda derecha lo disputan el brasileño y el turco. A la espera de Mastantuono, eso sí. De confirmarse la baja de Mbappé para el debut en el Mundial, ambos tendrían espacio.

A Xabi le gustaría contar desde ya con Kylian, principalmente porque su plan es consolidar la dupla estelar junto a Vinicius. Lo que Ancelotti no consiguió. El tolosarra se ha puesto la misión de engranar esta asociación, enseñando a cada uno sus espacios. "La idea es no tener jugadores fijos".

En el Real Madrid la fe es máxima en sus dos estrellas. Mbappé ha demostrado en su primera temporada ser un goleador letal y de Vinicius se espera que recupere su versión galáctica, con un fútbol eléctrico, que lució hasta la polémica del Balón de Oro.

Vinicius, con el Real Madrid Real Madrid

Xabi exigirá a sus delanteros ayudar más en tareas sin balón: "Es fundamental que haya equilibrio ofensivo y defensivo, que haya compromiso. Si el equipo está junto, nos facilitará mucho".

Así, sin hueco para todos, a jugadores como Lucas Vázquez, Modric, Ceballos o Brahim —con su renovación atada— les tocará empezar desde el banquillo en este arranque de la 'era Xabi Alonso'.

La alineación probable del Real Madrid contra Al Hilal

Rodrygo, Mastantuono...

Desde este arranque y hasta el final del Mundial de Clubes, varios nombres propios 'perseguirán' a Xabi Alonso. Con más insistencia que ningún otro, el de Rodrygo. Por las dudas sobre su futuro y la competencia que crece para él.

Xabi le examinará tras haber tenido varias conversaciones con él: "Puedo contar hasta un punto", dijo en rueda de prensa. "Sé lo que pasó y que el final de temporada no fue bueno para él. Se tomó un tiempo, y desde el primer día hablamos. Le veo con ganas", añadió.

En el horizonte aparece Mastantuono, que se estrenó con una buena actuación en el 3-1 de River Plate ante Urawa. Al tolosarra le encanta el jugador de 17 años, no lo niega: "Quedé impresionado con las conversaciones que tuve con él: por su ambición y madurez".

Mastantuono jugará indirectamente un papel en la criba que inicia el Madrid este miércoles. El verano será largo y habrá salidas en el equipo blanco. Y se esperan más fichajes: lo de Carreras sigue ahí, Xabi quiere un '9' a lo Joselu y se mira al mercado de centrocampistas. Llegó el día en el que todo comienza.