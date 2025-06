La vida actual de Michail Antonio, el futbolista renacido: de estrellar su Ferrari y rozar la muerte a volver a jugar

Se cumplen seis meses desde que Michail Antonio (35 años) sufrió un grave accidente de coche, a bordo de su Ferrari, que casi le cuesta la vida. Aquel choque, en pleno parón invernal de diciembre de 2024, le provocó múltiples fracturas y obligó a los médicos a intervenirle de urgencia en la pierna.

"Me di cuenta de lo cerca que estuve de morir...", confesó el delantero en su primera entrevista pública tras el incidente.

El relato del propio jugador, ofrecido en marzo a la BBC, puso en contexto la magnitud del suceso: “Estaba entre los dos asientos... parecía que iba a salir por la ventanilla. Mi pierna estaba completamente destrozada. Me sacaron y me pusieron una férula al lado del coche".

"Todo el mundo creía que me habían sacado en ambulancia aérea, pero el helicóptero no podía despegar debido a la tormenta, así que me llevaron al hospital. Me produjo una extraña sensación en el estómago", añadía en esa convesación.

"Había visto las fotos, pero en persona era diez veces peor. El coche era un desastre. Fue difícil para mí". Su recuperación, como sucede con lesiones tan graves, fue larga y dolorosa.

Michail Antonio, en su regreso al fútbol con la selección de Jamaica Reuters

Tras someterse a una intervención quirúrgica, Antonio tuvo que superar el miedo, la rehabilitación con muletas y la incertidumbre sobre si podría volver a jugar al nivel que le hizo leyenda en el West Ham.

Este lunes, el futbolista vivió un momento de renacimiento. Con la camiseta de la selección de Jamaica, saltó al campo en la primera jornada de la Copa de Oro, en el duelo frente a Guatemala.

Fue en el tramo final, cuando ingresó en el terreno de juego y disputó cinco minutos más el tiempo añadido.

El Dignity Health Sports Park de California estalló en una ovación atronadora, la misma que unos días antes había recibido en el Estadio Olímpico de Londres al reaparecer ante la afición hammers, ya sin muletas y caminando con normalidad.

Un futuro en el aire

Sin embargo, su vuelta no solo marca el fin de un calvario físico, sino también el inicio de una etapa de dudas contractuales. El contrato de Michail Antonio con el West Ham expira el 30 de junio de 2025 y, tras conocerse la lista oficial del club, figura como "agente libre".

El club londinense ha decidido, por ahora, no renovarle, lo que obliga al delantero a plantearse su futuro fuera de la entidad que le convirtió en su máximo goleador histórico en la Premier League.

En un comunicado oficial, la directiva matizó su postura: "Dada la situación única de Michail Antonio, tras su grave accidente en diciembre de 2024, no se tomará ni se anunciará una decisión formal sobre su futuro hasta que se considere el momento adecuado".

Y añadieron: "Su contrato vence el 30 de junio y, para cumplir con el procedimiento de la Lista de Retenidos, figurará como agente libre. No obstante, como veterano muy respetado en la familia del club, nuestra prioridad es apoyarle personalmente en su recuperación para que vuelva al más alto nivel".

Michail Antonio, con el West Ham Europa Press

Desde que aterrizó en el club en 2015, Antonio ha marcado más de 80 goles en la Premier League, consolidándose como uno de los delanteros más potentes y carismáticos de su generación.

Ahora, el jamaicano afronta uno de los mayores retos de su vida: restablecerse por completo y, a sus 35 años, demostrar que aún puede competir al máximo nivel.

De conseguirlo, su teléfono no dejará de sonar: varios clubes de Inglaterra y mercados extranjeros ya se habrían interesado en incorporar a un futbolista cuya historia de superación ha conmovido al mundo del fútbol.

Pero antes, lo más importante es la salud de Antonio y su deseo de volver a correr, saltar y marcar goles. Su historia ya es única dentro del fútbol profesional: una de superación y redención luego de rozar la muerte en un grave accidente.