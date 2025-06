La vida actual de Manuel Almunia: el portero del Arsenal que sufrió un poltergeist y triunfa en Emiratos Árabes

Manuel Almunia es todo un referente en el mundo de la portería. El guardameta navarro hizo la mayor parte de su carrera en el Arsenal de Arsène Wenger donde llegó a disputar 175 partidos, después de haber comenzado su carrera en la cantera del Osasuna, pasando también por el Cartagena, Eibar y Sabadell, entre otros.

En 2014 tuvo que colgar los guantes debido a un problema cardiovascular. Cuando estaba pasando el reconocimiento médico con el Cagliari, equipo de la Serie A, no pudo pasar las pruebas debido a este problema y a sus 37 años se vio obligado a dejar el fútbol de manera profesional.

Tras colgar los guantes, el navarro se incorporó al cuerpo técnico de Al Jazira, con el que entre 2016 y 2024 ganó cuatro títulos -dos UAE League, una President Cup y una Supercopa- y disputó competiciones como la AFC Champions League o el Mundial de Clubes, en cuya edición de 2017 Al Jazira se midió al Real Madrid en semifinales.

En enero de 2024, Manuel Almunia cambió el Al Jazira por Shabab Al Ahli. Allí, en el equipo que dirige el portugués Paulo Sousa, el exguardameta navarro ha seguido levantando títulos: hasta cuatro esta temporada.

El miedo en Abbots Langley

Tras debutar con el primer equipo del Club Atlético Osasuna en 1998, Almunia se consolidó en el fútbol español en el Eibar, Albacete, Recreativo de Huelva… hasta que en la temporada 2004-2005 ficha por el Arsenal. Lo que en principio era un sueño para él, pronto se convirtió en una pesadilla.

"Su mujer es la que tuvo hasta la visión de una persona con un candil y una capucha al lado de la cama. Desde ponerse el equipo de música en mitad de la madrugada sonando a todo volumen, cambios de sitio de los objetos e incluso que Arsène Wenger le concedió un permiso oficial a Almunia para que se ausentara de ciertas concentraciones y pasase más tiempo en casa con su mujer.

El sonido constante de cadenas arrastrándose por la habitación y un montón de fenómenos paranormales en toda regla. Si no me equivoco fue incluso él o su mujer quienes se pusieron en contacto con Iker Jiménez para hablar del tema", reconoció Luis Marco, director de 'La hora de kayako'.

Declaraciones de Manuel Almunia recogidas por Cuarto Milenio.

La historia de Manuel Almunia fue un tema de interés para el programa Cuarto Milenio y su presentador, Iker Jiménez, explicó cómo un día se encontró con la pareja y les relató lo sucedido.

"A mí lo que me añadió es que ella se había levantado para ir al servicio y llega a ver en el espejo del cristal la presencia de un individuo como encorvado y está dentro de la habitación y no se va efectivamente.

Claro Ana pega un grito que es tremendo y se despierta Almunia y aquello se había ido como si fuera un sueño, pero un sueño muy corpóreo".

Un antiguo manicomio

Almunia habló de lo sucedido con José Ramón de la Morena en 2008 para el programa El Candelero, la sección que tenía El Larguero de la Cadena SER y su confesión dejó sorprendidos a los allí presentes.

"Yo pocas experiencias he tenido, mi mujer más. Estaba en un sitio que era un hospital psiquiátrico y escuchábamos ruidos, luces…las televisiones que se encendían, las minicadenas. A mí me pilló durmiendo, mi mujer dice que vio un monje con un candil en la mano. Yo estaba 'cagao'. Yo estaba durmiendo y (el fantasma) estaba al lado mío en mi cama. Ana gritó y ya me desperté".

Manuel Almunia, en un partido del Arsenal.

A pesar de que Almunia ha relatado la historia con valentía en alguna ocasión y con un tono humorístico, con el paso de los años ha decidido pasar página y hablar sobre este tema lo menos posible.

La última vez que lo hizo fue en 2020 en una entrevista para MARCA y respondió… "Ya casi no me acordaba de ese 'poltergeist'. Nada, pasaban cosas extrañas en mi casa de Londres, y cuando aprendimos a convivir con ellas, el fenómeno cesó".

Lo cierto es que ese ‘poltergeist’ no era algo aislado ya que sus vecinos también vivían situaciones semejantes: “Hemos hablado con los vecinos y nos dicen que esto es normal. Quizá sea magia negra, no lo sé. Lo único que sabemos es que algo raro está pasando”, reconocía Almunia en declaraciones recogidas por ‘eldiario.es’.

'The London Paper' aseguró que la casa de Almunia se encuentra situada sobre lo que antiguamente era el Hospital Lavedin, un manicomio que fue demolido a principios de los años 90 para construir viviendas.