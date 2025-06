Santi Cazorla, el salvador de un Real Oviedo que está a un paso de regresar a Primera División 24 años después

Santi Cazorla está a tan solo dos partidos de devolverle a su afición el cariño con el que le recibieron en su regreso al Real Oviedo en agosto de 2023. A sus 40 años el mediocentro asturiano está viviendo una segunda juventud y después de ser protagonista en el gol que clasificó a su equipo a la final del playoff, el siguiente paso es el ascenso a Primera División.

El gol de falta ante la UD Almería sirvió además para pulverizar un nuevo récord en el fútbol español, convirtiéndose así en el jugador más veterano en marcar en una eliminatoria del playoff de ascenso a la máxima categoría del fútbol español. El Mirandés será su último escollo.

La temporada pasada, con Luis Carrión al mando del equipo, el Real Oviedo ya se quedó a las puertas del ascenso, pero el Espanyol fue su verdugo. La destitución de Javi Calleja a falta de diez jornadas para el desenlace de la temporada fue una decisión arriesgada, pero con la llegada de Veljko Paunovic, la dirección deportiva tomó la decisión adecuada.

🔜 𝐒𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐜𝐢𝐧𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞

🫂 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐮𝐬𝐭𝐞𝐝𝐞𝐬 #RealOviedo 🔵⚪️ pic.twitter.com/t6ivTaf1zM — Real Oviedo (@RealOviedo) June 12, 2025

El entrenador madrileño tenía al equipo en los puestos de promoción, pero las sensaciones no eran alentadoras después de haber sumado solo un punto en los últimos cuatro partidos. Calleja estaba tocado y la paciencia de Jesús Martínez se agotó tras la pobre imagen del equipo ante el Mirandés y el Elche.

Veljko Paunovic fue la apuesta para el banquillo. El serbio, en su etapa como jugador, defendió la camiseta azul en la última temporada del equipo en Primera División. Lo hizo en la segunda vuelta en calidad de cedido por el Atlético de Madrid. 24 años después el destino ha deparado que en un equipo de regresos el Real Oviedo pueda volver a la élite.

El regreso del hijo pródigo

El 16 de agosto de 2023, el Real Oviedo anunció un acuerdo con Santi Cazorla para convertirse en nuevo jugador del equipo carbayón hasta junio de 2024. El asturiano volvía al club donde se formó para tratar de conseguir el ansiado ascenso. No lo consiguió en su primera temporada y por eso decidió renovar, una nueva oportunidad hasta conseguirlo.

Cazorla ​entró en la disciplina del equipo asturiano cobrando el salario mínimo y con la idea de ceder al club el dinero que le corresponde en concepto de derechos de imagen para que se destinara a promocionar la cantera.

El 8 de diciembre de 2024 marcó su primer gol con el equipo ovetense en la victoria por 1-5 frente al Racing de Ferrol. El 11 de junio de 2025, en el partido de vuelta de semifinales del playoff de ascenso ante la UD Almería, anotó el único gol de su equipo, certificando el pase a la final.

Con el gol de penalti de Gonzalo Melero, los jugadores del Real Oviedo empezaron a verle las orejas al lobo. Es por ello que Paunovic no se lo pensó dos veces y tras el descanso dio entrada a Santi Cazorla. El capitán necesitó de tan solo cuatro minutos para empatar el partido y volver a poner a su equipo por delante en la eliminatoria.

"Tras el descanso reorganizamos todo y ya vimos lo que pasó cuando entró Santi. Ha sido el héroe de esta noche. Cuando puedes tener jugadores así, el equipo lo nota. Hablé con él y teníamos un plan para esta eliminatoria.

Seguimos ese plan y Santi nos dio lo que necesitábamos. A partir del minuto 10 o el 15 ya estaba pensando en que necesitábamos a Cazorla. Necesitábamos su liderazgo. La decisión ya estaba tomada", reconoció en rueda de prensa el entrenador serbio.

El gol de la gente

Ante la UD Almería, Santi Cazorla marcó su primer gol con la zurda en toda la temporada en una falta que él mismo provocó. El genio de Llanera volvió a encender el Carlos Tartiere, esta vez para mantener vivo el sueño de una ciudad entera: subir a Primera División.

La leyenda de Cazorla se hizo más grande en el Tartiere y retumbaron las frases de cuando volvió a casa: "Yo jugaría gratis, pero no está permitido. Me hicieron una buena oferta, pero mi mujer me dijo: 'No, no vas al Oviedo a ganar, te vas a ayudar, a disfrutar, a dar'. Llamé a mi agente y le dije que no quería dinero".

💙 @19SCazorla, tras marcar el gol que ha metido al @RealOviedo en la final por el ascenso:



🗣️ "Desde niño soñaba con vivir un día así, pero creo que el sueño más grande está por llegar"



📹 @pablomotero pic.twitter.com/4Vmal59ZI4 — LaLiga Hypermotion +Fútbol (@MasFutbolMARCA) June 11, 2025



​

​El representante puso a Cazorla en contacto con el presidente y el trato no tardó en cerrarse, según contó en The Guardian: "Le dije: 'Salario mínimo y un 10% de la venta de mis camisetas, para la academia'. Se cerró esa noche".

Y Cazorla fichó por su equipo para goles y noches como la de este miércoles ante el Almería: "Ha sido el gol de la gente. Cuando más sufríamos, más nos han ayudado".

Dos décadas fuera de la élite

El Real Oviedo, un club con una larga tradición y una afición muy fiel en Asturias, lleva ya muchos años alejado de la máxima categoría del fútbol español. Han pasado 24 años desde el final de su etapa dorada, que concluyó con una derrota ante el Mallorca en Son Moix, sellando así su descenso a Segunda División, donde ha permanecido durante más de dos décadas.

Antes de esa caída, el equipo carbayón había disfrutado de 13 temporadas seguidas en Primera División, siendo su mejor clasificación un sexto puesto en la campaña 1990-91. No obstante, el club llegó a ocupar el tercer lugar de la tabla en tres ocasiones: en las temporadas 1934-35, 1935-36 y 1962-63.

Ahora el Oviedo vuelve a tener una nueva oportunidad de subir a Primera. Después de haber terminado la liga regular en tercera posición a dos puntos del ascenso directo, el Carlos Tartiere dictará sentencia en la final del playoff. El Mirandés será una nueva víctima o su último verdugo.