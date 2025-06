Trent, una presentación de "leyenda" en perfecto español: "Siempre supe que si salía del Liverpool era para ir al Madrid"

Trent Alexander-Arnold se leyó el libro de estilo para ganarse al madridismo antes de su primer día en el club. El inglés fue presentado este jueves en Valdebebas. Elegante con su atuendo, lo fue también al micrófono con un perfecto español.

Sorprendió Trent —como quiere que se le conozca— a todos al dar su discurso íntegro en castellano, seguramente memorizado. "Quiero demostrar mi juego en el Madrid y ganar muchos títulos", dijo. Reconoció que "jugar en el Real Madrid es una gran responsabilidad, pero estoy listo para dar todo por el equipo y los madridistas".

Antes recibió la bienvenida de Florentino Pérez, que le presentó como "uno de los mejores defensas laterales del mundo". Recordó el legado que deja en el Liverpool y que el Madrid ficha a una "leyenda": "Ahora quiere seguir construyendo su historia de amor con el fútbol con nosotros".

Trent habla mejor el castellano que algún español pic.twitter.com/2FSiDJLvBl — Juanjo. (@JCalleti17) June 12, 2025

Le agradeció por querer "sentir la emoción de vestir nuestra camiseta" y le adelantó que se encontrará un vestuario lleno de grandes jugadores y "lleno de madridistas". Alexander-Arnold utilizará en la camiseta el '12' de Marcelo y su nombre en lugar del apellido.

Al acto le siguió la rueda de prensa, la primera de Arnold ante los medios españoles. Aquí ya no quiso improvisar, y menos aún patinar, y se ayudó del pinganillo con el traductor para responder a las preguntas.

"El respeto por el Madrid siempre ha estado ahí. Siempre he admirado a este club y he crecido viéndolo ganar. Quiero ser parte de esta historia", arrancó. Se declaró "fan" de Xabi Alonso —"es un sueño trabajar con él"— y de Carvajal —"lo que ha conseguido es con mucho trabajo y talento"—.

Le preguntaron por la influencia de su amigo Bellingham en su fichaje, y más claro no pudo ser: "No es lo que la gente piensa [...] Hemos hablado como amigos, del Liverpool y del Madrid. Muchos creen que ha tenido un papel importante para que viniera aquí, pero lo cierto es que el club no necesita presentación", señaló.

Trent Alexander-Arnold, en la rueda de prensa de su presentación con el Real Madrid EFE

"Estar aquí no es algo que pudiera pensar con 10-12 años", señaló Trent dado el corto historial de ingleses que han jugado en el Real Madrid. Él es el séptimo. También aclaró que aspirar al Balón de Oro es algo que "no ha influido" para fichar por el club blanco.

Fue rotundo al mostrar que el debate sobre su futuro se trató únicamente de Liverpool o Madrid: "No era un tema de dónde, sino de ir o no ir. Siempre he sabido que si en algún momento me iba del Liverpool era para ir al Real Madrid. No ha sido fácil, pero creo que he tomado la decisión adecuada".

Trent ve muchas similitudes entre el Liverpool y el Madrid: "He jugado con el equipo más grande de Inglaterra, ahora con el de España. Han ganado muchos títulos. Es un honor poder representar a los dos. Hay muchas similitudes: siempre se espera que ganes. Cambia el clima, pero el fútbol es fútbol".

Explicó el cambio de nombre en su camiseta: "Cuando viajo por Europa, he visto que es complicado para la gente. Me llaman Arnold, Alexander, Alex, y he querido simplificarlo: será sólo Trent".

Su primer recuerdo del Madrid, como dijo en la rueda de prensa, fue "la llegada de David Beckham". "Y también la de Cristiano Ronaldo", con la que alucinó. Ahora le toca él, con la premisa de dar "muchísimas asistencias", especialmente "a Mbappé y Vinicius". Trent ya es merengue.