Huijsen aterriza en el club de su vida: "Desde que me llamó el Real Madrid, no tuve ojos para otros equipos"

El Real Madrid ha presentado este martes a Dean Huijsen. Un verdadero "madridista desde pequeño", como demostraron sus fotos vestido con la equipación blanca desde que era un crío. A Florentino Pérez se le vio especialmente contento durante la mañana.

La presentación se celebró en Valdebebas, en lugar de en el Bernabéu, y a Huijsen le acompañó su familia —sus padres y sus dos hermanos—. Primero fue el acto protocolario, en el que el presidente dio la bienvenida a "un central moderno preparado para triunfar en el Real Madrid".

Lo cierto es que la expectativas en el club con este chaval de 20 años —que ha costado casi 60 millones— son altas. También en el vestuario. Xabi Alonso tiene ganas especiales de dirigirle y ver hasta dónde puede alcanzar el potencial de un defensa con una salida de balón exquisita.

En su discurso, Huijsen reflejó la ilusión que le provoca cumplir uno de sus grandes sueños: "Yo he querido estar aquí desde el primer día y desde que me llamó el Real Madrid no he tenido ojos para otros equipos. Es el club de mi vida. ¡Hala Madrid!", dijo el central de origen neerlandés.

Después fue turno de pasar por la sala de prensa y dar su primera rueda ante los medios como jugador del Real Madrid. Dejó un mensaje contundente sobre lo que espera de sí mismo en el equipo blanco: "Encajo muy bien en el fútbol de Xabi".

Dean Huijsen, junto a Florentino Pérez en su presentación con el Real Madrid Real Madrid

Fue una rueda de prensa breve, como lo fueron las respuestas de Hujsen. Es un hombre tranquilo, como reconoció. Dentro y fuera del campo. Ni siquiera le pesa ser el defensa más caro en la historia del Madrid: "Me da un poco igual, por decirlo así".

El espejo de Sergio Ramos

Se explayó más a la hora de hablar de su gran ídolo, Sergio Ramos: "Me mandó un mensaje el día que se hizo oficial. Es mi máximo ídolo, el mejor central de la historia. No me quedaría con una cosa [de él] solo".

Y habló de sus recuerdos sobre el excapitán madridista, el espejo el que siempre se miró: "El primero es la final de 2014, en el que Ramos marcó el gol en el último minuto. Tendría nueve años y es mi primer recuerdo".

Como anécdota, contó la llamada que recibió de Jose Mourinho que le convenció para irse a la Roma cuando jugaba entre el filial y el primer equipo de la Juventus: "Estaba en la cena de Navidad y llegó la llamada. Cuando llama Mourinho debes escuchar. Para mí es uno de los más grandes de la historia del fútbol", dijo Huijsen.

Aún así, no considera que haya habido algún club por los que ha pasado —cantera del Málaga, Juventus, Roma y Bournemouth— que haya disparado su desarrollo como futbolista: "Creo que la salida de balón es algo que tengo, además de defender. Pienso que no ha sido un club en especial. He ido evolucionando y mejorando cada día", se definió.