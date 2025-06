La maldición que persigue a Álvaro Morata en la Selección: la pesadilla de los penaltis que le ha costado dos títulos a España

El ciclo de Álvaro Morata en la Selección puede estar próximo a llegar a su final. En la derrota ante Portugal en la final de la UEFA Nations League, el delantero del Galatasaray acaparó todos los focos después de ser el único jugador que falló su lanzamiento en la tanda de penaltis.

El capitán del combinado nacional vuelve a estar señalado de la misma forma que le ocurrió el 7 de julio de 2021. La España de Luis Enrique se plantó en la semifinal de la Eurocopa y se citó con Italia en el mítico estadio de Wembley. Como sucedió ante Portugal, 'La Roja' perdió del modo más amargo, desde los once metros.

La presión le jugó una mala pasada a Álvaro Morata aquel día. Donnarumma le adivinó las intenciones y apeó a España de la Eurocopa. Ayer, los 75.000 testigos presentes en el Allianz Arena de Múnich presenciaron la misma historia casi cuatro años después.

Morata falló el penalti decisivo en la tanda de penaltis.



El delantero español erró la cuarta pena máxima de España y Portugal se convierte en el primer equipo con dos #NationsLeague pic.twitter.com/gP6iboSDwm — Teledeporte (@teledeporte) June 8, 2025

En Inglaterra, la selección española se quedó a las puertas de disputar una final nueve años después. En Alemania, los de Luis de la Fuente han perdido la oportunidad de ganar el segundo título de la UEFA Nations League de manera consecutiva y ganar su tercer título en apenas dos años.

La temporada de Morata, que entre el Milan y el Galatasaray ha marcado 13 goles en los 41 partidos disputados, no siempre como titular, quizás no daba como para estar en la lista de Luis de la Fuente, pero sus últimas actuaciones con la Selección le han hecho estar en el ojo del huracán.

El historial del capitán

Morata solo ha marcado dos goles en los últimos 12 partidos con España. El delantero madrileño pasó desapercibido en la eliminatoria contra Países Bajos, pero el capitán es un futbolista muy querido por Luis de la Fuente y también por el vestuario.

Antes del tanto anotado contra Croacia en el debut de España en la Eurocopa, Morata había marcado dos goles en cuatro meses.

Los números ante la selección neerlandesa, con cero disparos a puerta, cero regates completados, cero centros con acierto y cero recuperaciones, reflejan su desafortunada intervención en el sistema de los extremos de la campeona de Europa.

Morata, cabizbajo tras la final de la Nations League. Reuters

Figura importante para descargar balones de cara, activar a la segunda línea de Pedri, Fabián o Dani Olmo y limpiar espacios para Nico Williams y Lamine Yamal, el '9' de España tiene un problema con el gol.

Morata cuenta con el respaldo de un seleccionador que asumió la responsabilidad de la derrota puesto que fue él quien le dijo al delantero que tirara el penalti, pero no con el de una afición española que está cansada de tantos errores.

"¿Retirada de la selección? Ahora solo pienso en lo que ha sucedido, pero es una posibilidad que no esté en septiembre". Álvaro Morata, delantero de la Selección

Y es que además del penalti fallado ante Italia, en esa misma Eurocopa en 2021 ya falló un penalti ante Eslovaquia en el estadio de La Cartuja. Ademas, ante Polonia desperdició una oportunidad clarísima de adelantar a España al rematar desviado y con la portería vacía el rechace del penalti errado por Gerard Moreno.

Una posible retirada

Como obedece el brazalete de capitán que porta cuando viste la camiseta de la Selección, el jugador atendió a los medios de comunicación y dio la cara después de haber protagonizado el penalti que dejó a España sin el título de la Nations League.

"Me sabe mal por los compañeros, pero es parte de la vida. Le agradezco al míster sus palabras. ¿El penalti? No lo tiré bien, lo pude haber hecho mejor, pero ya no puedo hacer nada. Me toca irme fastidiado. No me faltaron ganas de llorar, aunque no lo hice. Estaban mis hijos en la grada y en esta vida hay que aprender.

¿Retirada de la selección? Ahora solo pienso en lo que sucedió hoy, pero es una posibilidad que no esté en septiembre. Ha sido un partido de nivel alto de Lamine y de la Selección. Le dará grandes alegrías a España", confesó.

A raíz de esta derrota, España ya piensa en el próximo Mundial que se disputará en 2026 en Estados Unidos, aunque resulta toda una incógnita saber si el capitán y cuarto máximo goleador en la historia de la Selección defenderá los colores del combinado nacional a tenor de sus últimas actuaciones.