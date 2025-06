El tira y afloja que no cesa entre el Barça y el Athletic Club: "Que me llame a mí ignorante cuando llevo 40 años en esto..."

Hay un nuevo capítulo en la rivalidad latente entre el Athletic Club y el Barça. San Mamés fue testigo del broche final a una temporada donde los azulgranas se alzaron con el campeonato. No obstante, ese partido ha traído cola y no precisamente por el resultado.

En su llegada al aeropuerto de El Prat, Enric Masip se mostró "decepcionado con la afición del Athletic. Nos silbaron en el pasillo y no felicitaron al presidente, que creo que nos lo merecemos por LaLiga que hemos hecho. Lo he encontrado muy feo y no nos lo merecemos".

Unas declaraciones que no dejó pasar por alto Jon Uriarte. El presidente del Athletic Club cargó contra el Barça ofreciendo una respuesta llena de palos y reproches mencionando el 'caso Negreira', las palancas que ejecuta temporada sí y temporada también la directiva azulgrana, además de la legalidad de las inscripciones de los jugadores.

A través de su cuenta de Instagram, Enric Masip respondió al presidente del Athletic, quien criticó con dureza al directivo azulgrana. "Me sorprende que el presidente del Bilbao me tome por ignorante cuando llevo 40 años en el deporte profesional.

Para zanjar el tema del partido en Bilbao quiero explicar que llegamos cuando se nos citó, fuimos cuando nos tocaba. Hubo intercambio de miradas porque el presidente del Bilbao estaba atendiendo y haciendo fotos. Cuando a nosotros nos pasa en casa vamos a saludar al presidente, es lo normal es nuestro caso. No pasó. Estuvimos cinco minutos esperando", empezó contando Masip.

La versión del asesor de Laporta

"El presidente (Laporta) se encuentra al alcalde de Bilbao que le felicita y acto seguido el presidente del Bilbao le dijo 'hola'. Luego llegó el pasillo, me pareció una pitada fuera de lugar en un ambiente hostil entre dos equipos que no se jugaban nada... Nosotros hicimos pasillo a De Marcos con deportividad por su trayectoria.

Había demasiada tensión por lo que nos jugábamos, pero se acabó el partido y sin problema. Me sorprende que el presidente del Bilbao me tache de ignorante y que no sé de qué va esto cuando llevo más de 40 años en el mundo del deporte profesional y sé que va de ganar y cuando pierdes hay que aceptarlo.

Me sorprendió que no hubiera esa felicitación por ganar una Liga que hemos merecido y me sorprende las lecciones de deportividad", concluyó Masip.

Uriarte, por su parte, quiso matizar las primeras declaraciones que Masip siguió haciendo al día siguiente. "Se quejaba de que al llegar el presidente Laporta no fui a saludarle. Es cierto, pero es algo que no suele ser normal. Normalmente te citas con la directiva visitante una hora y media o una hora antes del partido.

El presidente del Barcelona llegó al partido con 20 o 25 minutos de antelación y en esos momentos, generalmente, el presidente local tiene una agenda más completa con invitados y patrocinadores. En esos casos es normal que si se llega a esas horas sea el visitante el que se acerque al lugar en el que está atendiendo a gente el presidente local. Yo no me sentí herido de que no viniera a saludarme.

También comento que no felicité a Laporta por el título de Liga... al descanso. Lo hice al final del partido, cuando le di la mano y la enhorabuena de manera educada. Tampoco yo recibí ninguna por la clasificación a Champions ni antes ni durante ni al final del partido.