Jon Uriarte, el presidente del Athletic, carga contra el Barça: "Primero Negreira, luego las palancas, las inscripciones..."

El Barcelona ha sido un actor inesperado en la comparecencia de Jon Uriarte y Mikel González, director general del Athletic Club, en un acto que estaba destinado a ofrecer un análisis general de la temporada 2024-25 que ha realizado un equipo que ha certificado el regreso a la Champions.

Al presidente del Athletic Club le sentaron mal las declaraciones que hizo Enric Masip tras el partido en San Mamés. El asesor de Laporta reconoció sentirse "decepcionado con la afición del Athletic. Nos silbaron en el pasillo y no felicitaron al presidente, que creo que nos lo merecemos por LaLiga que hemos hecho. Lo he encontrado muy feo y no nos lo merecemos".

En Lezama, Uriarte cargó contra el club azulgrana ofreciendo una respuesta llena de palos y reproches después de mostrar su respeto hacia el Barça. "Sobre cómo actuó nuestra afición, la gente es libre de hacer lo que quiera dentro de unos límites. Lo que se vio aquí es más bien cierto cansancio, hartazgo o hastío hacia ciertas cosas de las que recibimos información, parece raras y no sucede nada.

Hemos oído hablar de pagos a Negreira y la afición no sabe si es real o no o si habrá consecuencias, luego se habla de problemas para inscribir jugadores, de las palancas, de la autorización de un organismo político para las inscripciones...Son temas a los que no estamos acostumbrados", criticó.

Las relaciones entre las dos instituciones no atraviesan su mejor momento desde que los azulgranas "ficharon al jugador con mayor valor de la plantilla esa temporada (Iñigo Martínez), que se fue libre, y el último verano ha habido rumores continuos poniendo la camiseta del rival a un jugador tuyo (Nico Williams). La consecuencia de todo eso es lo que se vio en San Mamés".

Los ataques de Uriarte

El presidente del Athletic Club reconoció no compartir los reproches puntuales al Barça, situación que calificó de circunstancia especial. "A nosotros nos reciben en muchos sitios llamándonos putos vascos o lo que sea. Hago autocrítica de lo pasado, pero son cosas puntuales que pasan en muchos clubes. Nosotros incidimos en el máximo respeto al Barcelona y a su afición".

No se quedó corto Jon Uriarte y además quiso matizar las declaraciones que Masip siguió haciendo al día siguiente. "Se quejaba de que al llegar el presidente Laporta no fui a saludarle. Es cierto, pero es algo que no suele ser normal. Normalmente te citas con la directiva visitante una hora y media o una hora antes del partido.

🎙️ Jon Uriarte



"La temporada del primer equipo masculino ha sido sobresaliente"



"Hablamos del mejor Athletic del siglo, en dos años hemos conseguido una Copa, clasificarnos para la Champions y jugar unas semifinales europeas"



"El equipo tiene hambre de más éxitos"… pic.twitter.com/ZPU7j02ibx — Athletic Club (@AthleticClub) June 5, 2025

El presidente del Barcelona llegó al partido con 20 o 25 minutos de antelación y en esos momentos, generalmente, el presidente local tiene una agenda más completa con invitados y patrocinadores. En esos casos es normal que si se llega a esas horas sea el visitante el que se acerque al lugar en el que está atendiendo a gente el presidente local. Yo no me sentí herido de que no viniera a saludarme.

También comento que no felicité a Laporta por el título de Liga... al descanso. Lo hice al final del partido, cuando le di la mano y la enhorabuena de manera educada. Tampoco yo recibí ninguna por la clasificación a Champions ni antes ni durante ni al final del partido.

Uriarte no se quedó en eso. Tenía bien estudiadas las palabras de Masip. Le escocieron. "Al día siguiente dijo que seguramente el pasillo de honor que se hizo al Barça se había decidido ahí abajo, en referencia a jugadores y cuerpo técnico, y que si era cosa del presidente no lo habría permitido.

Eso denota una ignorancia o falta de conocimiento de cómo funcionan las cosas en el Athletic. El pasillo lo propuso el equipo de protocolo con toda la aprobación del Athletic. Se trasladó al Barcelona y a LaLiga con cinco o seis días de antelación y lo aceptaron. Cada uno con sus actos refleja lo que es", concluyó una vez que pasó revista.