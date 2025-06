Cristiano Ronaldo y su reto más delicado: a vueltas con su futuro y un duelo ante su bestia negra para llevar a Portugal a la cima

Pasan los años y Portugal sigue contando con Cristiano Ronaldo. Da igual que tenga 40 años o que juegue en una liga alejada del foco. El astro luso sigue al pie del cañón y lidera a su selección en busca de conseguir nuevos éxitos.

El combinado portugués tiene en su haber dos títulos en su historia, ambos conseguidos de la mano de Cristiano, y esta semana tiene la oportunidad de alzarse con un torneo que le trae buen recuerdo: la Nations League.

Y es que Portugal fue el primer equipo en consagrarse campeón de una competición que se estrenó en el curso 2018-2019. Se impusieron a Países Bajos por 1-0, logrando reinar de nuevo tres años después de alzarse con la Eurocopa.

Sin embargo, desde entonces no han conseguido estar en la pelea siendo unos cuartos de final su mejor resultado entre dos ediciones de Eurocopa, otras tantas de Nations League y un Mundial. Y eso que cuentan con una generación de buenos futbolistas.

La selección lusa tiene mucho nivel en todas sus líneas y en la punta de lanza cuentan con un Cristiano Ronaldo al que parece que la edad no le pasa factura. De hecho, el curso pasado anotó 44 goles con el Al Nassr y este año ha marcado 35 tantos.

Cristiano Ronaldo, con el Al Nassr Reuters

Unas cifras que también se han trasladado con Portugal. En 2023 vio puerta en 11 ocasiones tras nueve partidos disputados, el año pasado fueron siete en 12 duelos y en 2025 ha marcado un gol en dos partidos. De hecho, suma seis goles en siete choques en esta edición de la Nations League.

Ahora, el crack luso buscará tirar del carro de una selección que está a tan solo dos partidos de poder ser campeón. Eso sí, tendrá que ofrecer su mejor versión el combinado portugués si quiere conquistar el título. Su primera piedra en el camino será Alemania (este miércoles 4 de junio a las 21:00).

Un rival maldito

Sobre el papel, Alemania y Portugal son dos selecciones situadas en el mismo escalón. Sin embargo, el hecho de que se juegue en el país teutón y el historial reciente de los lusos con los germanos, hace que la balanza se decante de uno de los dos lados.

Pocos equipos se le han resistido a Cristiano Ronaldo a lo largo de su carrera, pero la selección alemana es uno de ellos. Y es que se ha medido al combinado alemán en cinco ocasiones y ha perdido todas y cada una de ellas.

La primera llegó durante el Mundial de 2006. Todavía tenía 21 años, pero venía de ser subcampeón de Europa en 2004. Fue un duelo sin demasiada trascendencia ya que era el duelo por el tercer y cuarto puesto. Acabó ganando Alemania 3-1.

Cristiano Ronaldo, durante el partido contra Alemania de la Euro 2021. REUTERS

Se volvieron a ver las caras dos años después en los cuartos de final de la Eurocopa. Esta vez los teutones se impusieron 3-2 en un partido en el que Cristiano Ronaldo no pudo brillar y se despidió del torneo por la puerta de atrás ante la que acabó siendo subcampeona.

Los tres siguientes enfrentamientos sucedieron en las fases de grupos de la Euro 2012, el Mundial 2014 y la Euro 2021. La primera fue la más igualada con victoria de Alemania por la mínima, pero en las dos siguientes se vivieron dos grandes goleadas.

El equipo de Joachim Löw pasó por encima de la Portugal de un Cristiano que vio impotente caer hasta cuatro goles en contra de los suyos. Lo mismo ocurrió en 2021, aunque en esta ocasión el '7' luso fue capaz de ver puerta. Fue el tanto que abrió el marcador, pero que acabó siendo insuficiente.

Futuro en el aire

Cristiano buscará acabar con su maldición frente a Alemania en medio de una situación muy delicada para él. Y es que el portugués está en boca de todos fruto de su futuro, que podría estar lejos del Al Nassr.

Hace unos días, colgó un mensaje en redes sociales que puso a todos en alerta. "Este capítulo está terminado. ¿La historia? Sigue escribiéndose. Agradecido a todos", dijo.

Comenzó entonces un ejercicio de presión desde Arabia Saudí en busca de que se quedara ya no sólo en el club sino también en la Saudi Pro League.

Al parecer, Cristiano Ronaldo está deseando jugar el Mundial de Clubes y podría firmar por un nuevo club para participar en el torneo. El Al Nassr no está clasificado y la fecha límite para inscribirse finaliza este próximo 10 de junio. Es decir, si en siete días no ha fichado por otro club, no podrá jugar.

Su situación preocupa en Portugal ya que puede implicar que no esté enfocado al 100% en la Nations League. Sin embargo, Cristiano Ronaldo ha demostrado ser un profesional durante toda su carrera y, antes que cualquier asunto relacionado con su futuro, su objetivo pasa por devolver la gloria a Portugal.