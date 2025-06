Luis Enrique, el entrenador que ha cambiado la historia del PSG, un talismán en las finales: cero derrotas a nivel de clubes

El Paris Saint-Germain escribió en el Allianz Arena de Múnich el capítulo más importante de su historia al ganar la Champions League, convirtiéndose así en el segundo club francés en hacerlo tras el Olympique de Marsella en 1993. Luis Enrique, el gran artífice del éxito.

"Es el mejor entrenador del mundo", confesó eufórico Nasser Al-Khelaïfi irrumpiendo la entrevista post partido que le estaban haciendo al entrenador español. Y es que el asturiano ha conseguido lo que no pudieron hacer hasta seis entrenadores desde que el jeque catarí llegó a la presidencia del club en 2011.

Luis Enrique representa el ejemplo más preciso del famoso tópico del fútbol de que "las finales no se juegan, se ganan". Su bagaje en las finales a nivel de clubes es perfecto. Con la de ayer, ha disputado once finales y ha ganado las once.

'Lucho' solo tiene una mancha negra en toda su carrera y no fue a nivel de clubes. En 2021, con la Selección, cayó derrotado ante la selección francesa en la final de la Nations League. Fue Kylian Mbappé, con un gol no exento de polémica, por una interpretación pura del reglamento a un posible fuera de juego del delantero.

El jugador del Real Madrid evitó que Luis Enrique consiguiera su primer título oficial con el combinado nacional. Un único bache que no empaña la exuberante estadística que ha registrado tanto con el Barcelona como con el Paris Saint-Germain.

Un currículum envidiable

La primera final que dirigió como entrenador fue en 2015, hace ya una década, en la Copa del Rey. Un partido que se saldó con la victoria del Barça ante el Athletic Club. Solo una semana después, el equipo logró un histórico triplete tras ganar a la Juventus en la final de la Champions League.

A esa gran temporada le siguieron más finales: la Supercopa de Europa contra el Sevilla; el Mundial de Clubes ante River Plate y dos finales más de la Copa del Rey: en 2016 frente al Sevilla y en 2017 ante el Alavés, esta última siendo la última que dirigió con el Barça.

Luis Enrique levanta el título de la Champions con el PSG. Reuters

Seis años más tarde, tras una etapa intensa con la Selección, Luis Enrique asumió el mando del PSG. Bajo su dirección técnica el conjunto francés ha dominado las finales sin mucha oposición.

En su primer año conquistó el Trophée des Champions ante el Toulouse y luego ganó al Olympique de Lyon en la final de la Copa de Francia. En su segunda temporada, ha conseguido el triplete: se impuso al Reims en la final de la Copa de Francia y venció al Mónaco en el Trophée des Champions.

Un bagaje excepcional, teniendo en cuenta que ha ganado todos los títulos nacionales que ha disputado en Francia desde su llegada en 2023 y que, en su primera temporada, rozó la final de la máxima competición europea.