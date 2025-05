"Wirtz se inclina por el Liverpool": el Bayern da por perdido su fichaje y zanja el posible interés del Real Madrid

Se avecina bombazo en el mercado de fichajes. Florian Wirtz protagonizará uno de los traspasos más caros del verano, sino el que más, pero ahora parece que su destino habría cambiado.

Si durante semanas apuntaba al Bayern Múnich, e incluso se daba por hecho en Alemania, ahora se ha alejado del club bávaro. Es algo que confirma su presidente, Herbert Hainer: "Se inclina probablemente por el Liverpool", ha dicho este sábado.

Wirtz apunta a un Liverpool que se habría adelantado al Bayern en los últimos días en una operación que rondará los 150 millones de euros.

"Max Eberl —director deportivo del Bayern— me ha informado de que Florian Wirtz se inclina probablemente por el Liverpool. No puedo decir lo que pasará con el Leverkusen", reveló el presidente bávaro.

Habría sido clave en todo esto una conversación mantenida entre Wirtz y Arne Slot, entrenador del flamante campeón de la Premier League. El Liverpool convence más al jugador y también al Leverkusen, que prefería una venta fuera de Alemania.

Wirtz conduce el balón ante la presión de Griezmann y Julián Álvarez. EFE

El Liverpool se pone en cabeza, mientras que otros equipos quedan relegados a un segundo plano. Hablamos del Real Madrid, centrado en reforzarse con otros perfiles, y del Manchester City.

El sueño de Xabi Alonso era llevarse consigo a Wirtz al Bernabéu. Sin embargo, el precio y la necesidad de invertir en un mediocentro y no un jugador tan ofensivo, reducía las opciones de acometer el fichaje.

Para el Bayern es un jarro de agua fría. Trabajó en el fichaje de Wirtz durante meses, aunque no se llegó a decidir si lanzarse a por él este verano o esperar a 2026, que acabara contrato. Eso empezó a despertar dudas en el jugador.

Wirtz también habló con Kompany, entrenador del Bayern, pero su idea no cuajó tanto como la de Slot. Eso, y que no sentó bien que el club bávaro filtrara a la prensa que había un acuerdo cerrado, cuando no era así, acabó echando al traste la operación.

Trent-Alexander Arnold, durante su despedida del Liverpool Reuters Reuters

El Liverpool ha aparecido en escena con mayor determinación, dinero en la mesa y la preferencia tanto de Wirtz como del Leverkusen de cerrar un acuerdo con un equipo de la Premier. El campeón inglés ve cerca la opción de hacerse con una de las piezas más codiciadas del mercado.

El Liverpool consiguió renovar a Salah y a Van Dijk —aunque no pudo con Alexander-Arnold, que jugará en el Real Madrid— y sigue modelando un equipo con el que aspira a volver a ganar la Champions League.