Ancelotti: "Esto es el Madrid. Se fue Cristiano, Kroos y ahora, Modric. Pero siguió y seguirá siendo el mejor club del mundo"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha reconocido que aunque se marcha "agradecido" y "satisfecho" por el trabajo realizado, será imposible no "emocionarse" durante su despedida del Santiago Bernabéu.

Así lo ha reconocido este viernes durante la rueda de prensa previa a la jornada 38 de Liga, en la que los blancos se enfrentarán a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu.

Ya sin nada en juego para los blancos, el encuentro servirá para despedir al propio Ancelotti y a varios de los pesos pesados de la plantilla que también abandonarán el club, como Luka Modric y Lucas Vázquez.

Carletto empezó la rueda de prensa tirando de su habitual sentido del humor. "¿Qué pasa, se marcha alguien?", se preguntaba al ver la sala repleta de periodistas.

Cuestionado por sus sensaciones a escasas horas de dirigir al equipo blanco por última vez, Ancelotti se ha mostrado tranquilo y "satisfecho" por los éxitos cosechados.

"Antes o después este día tenía que llegar. Me voy contento y agradecido por el tiempo que he pasado aquí. Lo hemos pasado muy bien, he entrenado jugadores espectaculares y he recibido mucho cariño. Nunca he tenido un discusión con el presidente y por tanto, no iba a tenerla al final", ha explicado.

Ancelotti ha reconocido que será imposible no emocionarse durante su despedida del Santiago Bernabéu.

"Me emociono muy rápido. Es algo genético. Lo hacía mi abuelo y lo hacía mi padre. No tengo ningún problema en llorar. Mañana será un día bonito", ha admitido.

Sobre la coincidencia de su despedida con la de otra leyenda del club blanco como el centrocampista croata Luka Modric, Ancelotti considera que es "muy bonito" despedirse junto a un jugador tan "ejemplar".

"Ha sido un jugador fantástico y un gran apoyo. Un ejemplo para todos. Hay muchos jugadores con mucha calidad, pero Modric es distinto. Es capaz de juntar calidad y alma, y esto le ha permitido tener una carrera extraordinaria y ser una leyenda del Real Madrid".

El italiano se marcha "orgulloso" por haber cumplido el objetivo que se marcó a su llegada al club durante su primera etapa como entrenador madridista.

"Mi objetivo al llegar a 2013 era entrar en la historia del club y he sido capaz de conseguirlo. No hay otra manera de despedirme que con el cariño que yo tengo al club y el club tiene para mí".

El técnico italiano también ha tenido un momento para desear "toda la suerte del mundo" al que será su sucesor, Xabi Alonso.

"Yo no quiero dar consejo, cada uno tiene su idea de fútbol y Xabi tiene todas las características para ser un buen entrenador. Será el primero después de mí y le deseo toda la suerte del mundo. Que lo disfrute".

Aunque ha reconocido que es "muy difícil" escoger un solo momento o un solo partido de su periplo como entrenador blanco, el técnico no duda en quedarse con las "remontadas".

"Han sido muchos grandes momentos y muchos títulos, pero es imposible olvidar algunas de las remontadas como la del Manchester City o la del PSG", ha admitido.

La rueda de prensa ha tenido un aroma nostálgico, pero Ancelotti también ha hablado sobre el futuro.

El técnico italiano se ha mostrado "muy ilusionado" por entrenar a la Selección brasileña, y ha admitido que después de entrenar al Real Madrid no quería "traicionar" al equipo entrenando a otro club.

"No quiero entrenar a otro club después del Real Madrid. Entrenar a Brasil es un gran desafío, es la selección más ganadora de la historia y tener la oportunidad de preparar un Mundial con el pentacampeón es algo que me encanta".

Ancelotti también ha reflexionado sobre la evolución del fútbol moderno en los últimos años. Considera que el fútbol ha cambiado mucho y que era "mucho más fácil" preparar un partido durante los inicios de su carrera en los años 90 que en la actualidad.

A la hora de analizar el futuro del equipo, el técnico se ha mostrado confiado en que el Real Madrid tiene los mimbres para seguir siendo exitoso.

"El club tiene todas las herramientas para ser competitivo el próximo año. Esto es el Real Madrid. Acaba una generación dorada. Se fue Cristiano Ronaldo, se fue Toni Kroos y ahora se marcha Luka Modric, pero hay grandes jugadores en este vestuario. El Real Madrid siguió y seguirá siendo el mejor club del mundo", ha concluido.