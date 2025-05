Modric no seguirá en el Madrid tras el Mundial de Clubes: adiós a la leyenda de los Balcanes

Luka Modric (Zadar, Croacia; 1985) se va del Real Madrid. Lo hará tras el Mundial de Clubes. Se despedirá en Estados Unidos y antes, este sábado, jugará su último partido en el Santiago Bernabéu. Adiós a una leyenda del club.

Su futuro no estaba claro. Ni el Madrid ni él se habían pronunciado ni dado pistas de su separación. Modric termina contrato este verano y no ha recibido una oferta de renovación. La marcha de Ancelotti y la llegada de Xabi Alonso no han influido.

La decisión es del club para dar paso a una nueva era. Sin Ancelotti ni Modric, Carvajal será el único representante en la plantilla del Real Madrid que conquistó La Décima en 2014.

El anuncio lo hizo el propio Modsric en sus redes sociales: "Queridos madridistas: Ha llegado el momento. El momento que nunca quise que llegara, pero así es el fútbol, y en la vida todo tiene un principio y un final… El sábado jugaré mi último partido en el Bernabéu", empezó.

Además de aclarar que jugará el Mundial de Clubes, Modric dejó unas últimas palabras de cariño para el madridismo: "Nos volveremos a ver. El Real Madrid siempre será mi casa. Para toda la vida".

Modric dejará el Madrid tras 13 temporadas en sus filas. Leyenda absoluta en la historia blanca, de sus botas salió el centro del histórico gol de Sergio Ramos en el minuto 93 en Lisboa.

Ha ganado seis Champions League, como Gento, Kroos y Carvajal. Nadie les supera como jugador. Tocó la cima mundial en 2018, cuando ganó el Balón de Oro tras la consecución de La Decimotercera en Kiev.

Luka Modric, Casemiro y Toni Kroos con el trofeo de La Decimocuarta Real Madrid

Junto a Kroos y Casemiro formó el mejor centro del campo de la historia del Madrid. El brasileño fue el primero en irse, fichando por el United en 2022, mientras que el alemán decidió colgar las botas hace un año.

Modric todavía no se retirará. Su objetivo es disputar en 2026 su último Mundial con Croacia —tras llegar a la final en 2018 y quedar terceros en 2022–. Así, deberá encontrar equipo para la próxima temporada.

El Mundial de Clubes pondrá punto final a la larga etapa de Modric en el Madrid. El croata se irá como el futbolista más longevo en jugar y marcar gol en un partido oficial con el primer equipo blanco. Esta temporada batió los récords que tenía Puskas desde 1966.

También es el jugador con más títulos levantados con el Real Madrid. Un total de 28. La Intercontinental conquistada en diciembre fue el último, aunque tendrá la oportunidad de aumentar la cifra una vez más en el Mundial que arranca el 15 de junio.

Luka Modric, con el Real Madrid en la temporada 2024/25 Europa Press

Carvajal, a un trofeo de los ganados por Modric, podrá igualarle o superarle la próxima temporada.

El Madrid jamás volverá a ser el mismo sin Modric. El croata, ovacionado en cada una de sus últimas apariciones en el Bernabéu y hasta en estadios rivales, ha vestido 590 veces la camiseta blanca. Ha marcado 43 goles y repartido 96 asistencias.