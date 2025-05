Cristiano Ronaldo es once años más joven: el descubrimiento sobre su edad biológica que sorprende hasta al futbolista

Cristiano Ronaldo, nacido el 5 de febrero de 1985 en Funchal (Madeira), celebró hace pocos meses sus 40 años de edad cronológica, pero un reciente estudio revela que su cuerpo biológico tiene muchos años menos en realidad.

El delantero luso, que actualmente defiende los colores del Al-Nassr. en la Liga Profesional Saudí, participó en un experimento de salud junto a la firma tecnológica de rastreo físico Whoop, de la cual es embajador bajo su marca CR7.

Según un artículo de Récord, los dispositivos de Whoop registraron parámetros clave —frecuencia cardíaca, variabilidad de la frecuencia cardíaca, niveles de recuperación y calidad del sueño— para comparar su edad fisiológica con la real.

Los resultados superaron toda expectativa: la edad biológica del goleador era once años inferior a sus 40 años reales. "No me puedo creer que sea tan bueno... 28,9 años", exclamó él mismo, sorprendido, al compartir sus datos con Will Ahmed, fundador de la compañía, durante un podcast.

Con una sonrisa de oreja a oreja, declaró: "Esto significa que jugaré al fútbol durante 10 años más", anticipando en tono de broma una prolongación excepcional de su carrera, muy alejada de la curva de declive habitual en el deporte de alto nivel.

En palabras del propio equipo de desarrollo de Whoop, "esta tecnología, diseñada por expertos en desempeño humano líderes en el mundo, es utilizada por atletas de élite como Cristiano Ronaldo para mantenerse en su mejor forma por más tiempo. Monitoriza más de 140 comportamientos, desde el estrés hasta la recuperación, para optimizar cada aspecto del rendimiento".

El secreto de la longevidad

Pero el secreto de su longevidad no solo reside en la tecnología. Su exentrenador en Arabia Saudí, Luis Castro, reveló también en una entrevista reciente para Sky Sports que la verdadera clave está en el 'entrenamiento invisible': una disciplina férrea en nutrición, descanso y recuperación.

"Cristiano tiene rutinas muy arraigadas, una sólida cultura de entrenamiento y un inmenso respeto por el fútbol", explicó Luis Castro. "Su dieta, descanso y recuperación están enfocados en un rendimiento óptimo. Es extremadamente disciplinado con su nutrición, sueño y preparación física. En mi opinión, esa es la clave de su longevidad", añadió.

Más allá de las estadísticas, el jugador mantiene ambiciosos objetivos: clasificar a Portugal para el Mundial de 2026, alcanzar la cifra histórica de 1.000 goles en su trayectoria y negociar la renovación de su vínculo con el club saudí.

Sin embargo, su mayor motivación proviene de un sueño personal: compartir el césped con Cristiano Jr., su hijo, quien recientemente debutó con la selección juvenil de Portugal. Con una edad biológica cercana a los 29 años, según el mencionado estudio, el astro luso se acerca al ocaso de su carrera, pero sus aspiraciones familiares y deportivas mantienen vivo el fuego de la leyenda.