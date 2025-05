Pepe Reina se retira del fútbol tras 25 años de carrera: "Ha llegado el momento, me apetece cerrarlo aquí"

Pepe Reina se despide del fútbol. El histórico portero español pondrá este viernes fin a una carrera con más de 25 años de trayectoria en el duelo entre el Como y el Inter de Milán correspondiente a la última jornada de la Serie A. Quedará en manos de Cesc si el cordobés se despide sobre el césped.

Así lo anunció el propio Pepe Reina durante una entrevista exclusiva en Movistar +. "Ahora se acaba. Se acaba lo que ha sido una carrera muy bonita, una vida muy completa, me siento afortunadísimo mirando hacia atrás todo lo que he vivido", dijo el exportero de Barça, Liverpool o Villarreal entre otros muchos equipos.

"Quiero dar las gracias a Dios porque no me esperaba tantísimos años de carrera. Creo que ha llegado el momento, me apetece cerrarlo aquí. Con la ilusión de cerrar proyectos nuevos. El verano pasado lo pasé mal porque no encontraba un proyecto que me ilusionaba hasta entrado el verano, tenía esa espina porque tenía cosas que ofrecer, pero ahora sí que estoy vacío. Al fútbol, desde esta posición ya no puedo ofrecerlo más", añadió.

"Se acaba una carrera muy bonita".@PReina25 cuelga los guantes 👋🧤. pic.twitter.com/n3MVyLNSy0 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 19, 2025

Reina afirmó que tenía muy clara su decisión desde hace tiempo. "En enero fue cuando le dije a mi mujer, lo tenía asumido, me veía desgastado mentalmente, fue una etapa de cambios en el club, a nivel humano se perdieron muchas cosas en el vestuario y eso a mí me gusta cuidarlo", dijo el legendario guardameta.

"Me hizo mella, el invierno aquí se pasa mucho frío entrenando, asumí otro rol desde enero, firmaron a otro portero y me vi relegado. Entonces, hablé con Yolanda y le dije 'creo que es el momento'. Y como siempre me mandó a dormir y me dijo que mañana hablábamos", zanjó.

Carrera legendaria

Pepe Reina siguió los pasos de su padre, también portero profesional y se formó en las categorías inferiores del FC Barcelona, debutando con el primer equipo en el año 2000.

Tras su paso por el Barça, Reina fichó por el Villarreal en 2002, donde se consolidó como uno de los mejores porteros de La Liga. Sus actuaciones en el conjunto castellonense llamaron la atención del Liverpool, equipo al que se unió en 2005. En el club inglés vivió una de las etapas más destacadas de su carrera, siendo titular indiscutible durante varias temporadas y ganando la FA Cup (2006), la Community Shield (2006) y la Copa de la Liga (2012). Reina fue reconocido por su capacidad para detener penaltis y por su liderazgo en el vestuario.

Tras su etapa en Liverpool, tuvo experiencias en varias ligas europeas: jugó en el Nápoles (2013–2015 y 2015–2018), en el Bayern de Múnich (2014–2015), en el Milan (2018–2020), y brevemente en la Premier League con el Aston Villa (2020). En 2020 regresó a Italia para jugar con la Lazio y, posteriormente, en 2022, volvió al Villarreal. Este verano llegó al Como donde pondrá punto final a su carrera.

Pepe Reina en un partido con el Nápoles. EMPICS Sport

En la selección española, Reina fue una figura importante como suplente de Iker Casillas durante la época dorada de "La Roja". Formó parte del equipo que ganó la Eurocopa 2008 y 2012, así como el Mundial de Sudáfrica 2010. Aunque jugó pocos minutos, fue muy valorado por su papel dentro del grupo.

Conocido también por su carisma y sentido del humor, Pepe Reina ha sido una figura querida tanto por sus compañeros como por los aficionados. A lo largo de más de dos décadas de carrera profesional ha sido reconocido por su profesionalismo, experiencia y contribución al fútbol. El viernes dejará los guantes y comenzará una nueva etapa en su vida, quizá ligada a los banquillos.