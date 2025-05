El Barça fija una nueva fecha para el regreso al Camp Nou: las obras avanzan, pero todo va a depender del trabajo en verano

Al Barça no paran de sucederle las malas noticias en relación a las obras del Camp Nou. Desde que comenzaran los trabajos de reforma en junio de 2023, la fecha de regreso no ha hecho nada más que sufrir múltiples retrasos. El club esperaba volver a jugar en su estadio en la presente temporada, pero no solo terminarán en Montjuïc, sino que además comenzarán la próxima campaña también en el Lluís Companys.

El club es plenamente conocedor de los planes que tiene el ayuntamiento de Barcelona con un Estadi Olímpic que albergará importantes eventos durante los primeros meses de la temporada 2025-26. Es por ello que en el deseo de la directiva se encuentra volver al Camp Nou después del primer parón de selecciones, previsto para la primera quincena del mes de septiembre.

Desde que el Barça se mudó a Montjuïc, el apoyo que ha tenido el equipo durante los partidos de local ha sido muy inferior puesto que la capacidad del estadio es la mitad de lo que tenía el viejo feudo azulgrana. A partir de la jornada 4 es cuando el club quiere recuperar la normalidad, aunque seguirá con la propia organización social aplicada hasta la fecha.

En los dos últimos años los aficionados han asistido al estadio con un pase de temporada digital (que no es un abono renovable), sin asiento fijo dentro de la zona que se elija y con la obligación de confirmar la asistencia días antes de la fecha fijada para la disputa del partido.

Sin embargo, el regreso al Camp Nou será parcial, con 60.000 espectadores. Según informa la Cadena SER, todavía no está construida la tercera gradería y el Barça abrirá las puertas del estadio con servicios mínimos.

El verano, clave en las obras

De acuerdo con la emisora radiofónica, en el reformado estadio se ha instalado un césped que si bien no es el definitivo, servirá para fortalecer el subsuelo y el drenaje. "La definitiva se instalará a finales de junio y el club estará muy pendiente de su evolución. En principio, este césped tarda unas seis semanas en echar raíces", confirman.

La disputa del Trofeo Joan Gamper podría ser el primer examen para el nuevo Camp Nou siempre y cuando el césped esté en buenas condiciones en el mes de agosto. Es por ello que el trabajo realizado durante esta temporada del año resultará decisivo.

Cuando las reformas del estadio hayan terminado, el Camp Nou tendrá una capacidad para 105.000 espectadores: 85.000 serán abonados, 10.000 personas podrán asistir a los asientos CIPs, mientras que la afición visitante podrá disponer de 5.000 entradas. Por lo tanto, solo habrá unas 5.000 localidades para el público general.