El canterano Jacobo rompe el muro de Leo Román en el 95' y retrasa el alirón del Barça

Real Madrid

Mallorca

El Barça tendrá que esperar para ser campeón. Como poco hasta este jueves. El Real Madrid ganó al Mallorca y no dio el gusto a los culés de levantar el título sin jugar. Para ello tendrán que ganar en casa del Espanyol. Los blancos vencieron en la última jugada del partido y casi de la manera más surrealista: asistió Vallejo y marcó Jacobo Ramón. [Narración y estadísticas: Real Madrid 2-1 Mallorca]

Fue así, y con un golazo de Mbappé en el 1-1, la única manera en la que fue posible derribar el muro de Leo Román. El portero del Mallorca firmó una actuación antológica y, como le pasó contra el Barça, se quedó sin puntuar. Diez paradas para acabar perdiendo en el último instante. Cada mano suya se debió cantar en Canaletas, pero en el Bernabéu siempre habrá un milagro más.

Mbappé sigue levantando al Madrid. El delantero francés, más pichichi tras su gol 40 de la temporada, lleva 28 en Liga por los 25 de Lewandowski. También mira ya a la Bota de Oro, a sólo un punto de Gyokeres, el delantero del Sporting de Portugal al que se rifan en la Premier. El consuelo de Kylian en su primer año de blanco, sin grandes títulos que celebrar, puede ser el premio.

Leo Román es felicitado por sus compañeros durante el Real Madrid - Mallorca EFE

Entre las paredes y las láminas de acero del estadio blanco se hablaba más de Xabi Alonso y el fichaje cerrado de Huijsen —el segundo tras Arnold para la próxima temporada— que del equipo. Sensación de agotamiento. Entre los aficionados y de los jugadores. De los pocos que aguantan. Porque el Madrid se presentó con 12 bajas. Ni más ni menos.

Ancelotti, que vive los últimos días de su 'luna de miel' con el Madrid, aunque el final sea amargo, puso en el campo lo que pudo. Tampoco es que diera paso a muchos de los chavales de la cantera. Sin contar a Asencio, del que saltó a la tarde que será procesado ante la justicia por compartir vídeos sexuales de una menor, el central Jacobo fue el único del Castilla de Raúl en el once.

El show de Leo Román

En un Bernabéu desangelado, con la peor entrada de la temporada, al Madrid le tocaba asumir una incómoda papeleta. No hubo pitos con el anuncio de la alineación y sí algunos aplausos —de despedida— a Ancelotti. El rival, el Mallorca, todavía se juega entrar en Europa y no fue a la capital a verlas pasar. Arrasate, aún así, reservó algún titular como el lateral Mojica o el controvertido Maffeo.

Endrick, titular por segunda vez en esta Liga, cuando se cumplen 36 jornadas, pudo adelantar al Madrid en el minuto 3. Tuvo un mano a mano con Leo Román y este se lo paró. Un adelanto de lo que iba a ser la noche del portero ibicenco, que ya hizo doce paradas en Montjuïc. Los de Ancelotti, al tran tran, iban faltos de motivación y eso el Mallorca no lo iba a perdonar.

No se había cumplido el minuto 11 cuando los bermellones se adelantaron. La jugada fue un nuevo despropósito posicional del Madrid. El enésimo de la temporada. Fran García sale como loco a por el jugador que tiene el balón, Bellingham pierde la marca de Valjent y Modric tampoco le sigue en el desmarque. El defensa eslovaco del Mallorca pisó el área y con la puntera —y mucha fe— ajustó la pelota en el palo largo de Courtois. Ahora sí se iban a escuchar silbidos en el Bernabéu.

Jude Bellingham reacciona al gol del Mallorca EFE

El Mallorca no volvería a tirar en toda la primera parte. El Madrid lo haría en doce ocasiones, pero sólo cinco irían a puerta. Leo Román sostuvo a los suyos con sus paradas, alguna de gran mérito, si bien en los blancos había una evidente desorganización. El único resquicio, como las últimas semanas, fue Mbappé. El francés, arrancando desde la izquierda, hizo un disparo a portería —tres en total—, dio tres pases claves y completó tres regates en los primeros 45 minutos. Bellingham, comprometido por las ayudas, apenas pudo aportar en ataque. Poco de Güler y de Endrick.

No tenía mucho donde buscar Ancelotti en el banquillo. No hizo cambios en el descanso y los primeros que puso a calentar fueron Vallejo y dos canteranos, Gonzalo y Víctor Muñoz. Menos de Mbappé y menos de todo en general, en el arranque de la segunda parte. Alguno en la grada miraba al reloj pensando en la cama. El partido se iba a hacer largo.

Arrasate movió primero las fichas: quitó a Larín y Antonio Sánchez por Dani Rodríguez y Mascarell. Más 'chicha' para el centro del campo y no terminar de regalar el balón al Madrid. Ancelotti sólo hizo un cambio antes del minuto 70. Metió a Vallejo por Asencio y dejó a Jacobo, de menos a más en el partido.

El gol 40 de Mbappé

Para batir a Leo Román, que había sumado otra parada más a su cuenta, hacía falta una genialidad. Y quién sino la iba a protagonizar: Mbappé. El francés cogió la pelota en la frontal y se hizo un hueco entre tres rivales. Fue un golazo. Su gol 40 de la temporada con el Madrid. Aún le faltaba un gol a los blancos para no provocar el alirón del Barça, pero la tendencia con el 1-1 había cambiado.

Endrick fue el segundo —y último– sustituido del Madrid, por Gonzalo. El Mallorca, que no podía dejarse más puntos, metió experiencia: Mojica y un Maffeo que se llevó una pitada de aúpa. Román no se achicó por el gol de Mbappé y volvió a hacer de las suyas con dos paradones casi consecutivos a Güler. El turco tiene un cañón en la bota.

La acción del gol de Mbappé contra el Mallorca Reuters

El final del partido, con el Madrid volcado en el área del Mallorca, trajo sobresaltos. Todos ellos en forma de ocasiones. Que no entraron, claro. Ahí estaba Leo Román —o si no la virgen— para evitarlo. El meta del Mallorca acabaría acalambrado, cómo no ante tanto trabajo. Alguno ya se levantaba para marcharse, craso error que todavía se sigue cometiendo en el Bernabéu.

En la última jugada del partido, una acción a balón parado, llegó el tan perseguido gol del 2-1. Se cantó tanto como un tanto en la Champions League. Por un instante, los madridistas volvieron a ser felices. Y los culpables fueron seguramente los actores más inesperados de todos: Vallejo, que asistió, y Jacobo, que marcó. Así funcionan las cosas en el Madrid. Sin ningún tipo de coherencia. Para bien o para mal. El alirón del Barça tendrá que esperar.





Real Madrid 2-1 Mallorca

Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Asencio (Jesús Vallejo, m.64), Jacobo Ramón, Fran García; Modric, Ceballos, Arda Güler, Bellingham; Endrick (Gonzalo García, m.74) y Mbappé.

Mallorca: Leo Román, Mateu Morey (Pablo Maffeo, m.76), Valjent, Raíllo, Copete, Lato (Mójica, m.76); Samú Costa, Antonio Sánchez (Omar Mascarell, m59), Darder (Marc Doménech, m.84); Larin (Dani Rodríguez, m.59) y Muriqi.

Goles: 0-1, min. 11: Vajlent. 1-1, m.68: Mbappé. 2-1, m.85: Jacobo Ramón.

Árbitro: Alberola Rojas (Comité de Castilla La Mancha). Amonestó a Antonio Sánchez (m.39), Samu Costa (m.55) y Pablo Maffeo (m.82) en el Mallorca.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la trigésimo sexta jornada de la Liga EA Sports disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 60.753 espectadores. Antes de comenzar el partido se guardó un minuto de silencio en memoria del exfutbolista argentino Hugo Orlando Gatti, más conocido como 'el Loco', quien falleció recientemente a los 80 años.