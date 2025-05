Míchel reaparece en el Girona tras superar una trombosis venosa profunda en la pierna: "Toca volver a la normalidad"

El Girona vuelve a sonreír. A pesar de la mala situación deportiva del equipo, Míchel ha protagonizado la mejor noticia de la temporada. El técnico madrileño, que se ausentó el pasado fin de semana del banquillo frente al Villarreal, volverá tras haber superado una trombosis venosa profunda en la pierna izquierda.

Así lo confirmó el propio Míchel en la rueda de prensa previa al partido contra el Valladolid. Me ingresaron por tema de hacerme pruebas de tac torácico y demás para ver mi estado por dentro. Y bien. Tras las pruebas, he estado unos días ingresado y ayer me dieron el alta", dijo el entrenador.

"Se van a completar estudios ambulatorios para ver la procedencia, pero lo demás está diagnosticado y está bien. Poco a poco, volver a la normalidad con la tranquilidad de siempre y hacer lo que más me apasiona, que es entrenar al Girona ahora mismo. Nada más, está todo zanjado. Gracias a los servicios médicos del club", añadió.

🗣️ @Michel8Sanchez :



❝Em sento molt afortunat de tenir l'estima de tanta gent. Estic molt orgullós de com s'ha portat la gent amb mi.❞ pic.twitter.com/8cbDuWENop — Girona FC (@GironaFC) May 12, 2025

El técnico madrileño tuvo que ser hospitalizado el pasado jueves por un problema de salud y siguió desde el hospital la derrota del sábado contra el Villarreal (0-1). El club catalán explicó en su momento que evolucionaba favorablemente, sin detallar un diagnóstico que el propio Míchel se ha encargado de explicar este lunes a través de sus propias palabras.

"Es muy duro ver el partido desde el hospital, sobre todo porque va con retraso y por el teléfono no ves bien qué pasa. Y, evidentemente, porque no puedes ayudar. Pero tenemos un cuerpo técnico de Champions y estaba convencido que el equipo estaba en buenas manos", dijo en referencia a cómo vivió desde el hospital el duelo contra los de Marcelino.

Centrado en el fútbol

Míchel no quiso hablar más de su contratiempo y se centró en el trascendental partido que juega su equipo este martes frente al Valladolid. Un duelo que puede servir para atar la permanencia o meterse en muchos problemas.

"Es un partido muy importante para nosotros. Sé lo que nos jugamos. Hoy he dicho a los jugadores que, contra el Mallorca, vi un equipo con fútbol y alma, y esto era por necesidad. Y esta necesidad hizo que estuviéramos concentrados y fuéramos hacia delante en todo momento", dijo.

"Contra el Vilarreal, quizás por las derrotas de los rivales o por relajación, no mostramos la misma intensidad. El Valladolid no tiene necesidad, pero tiene fútbol. Nosotros tenemos fútbol y necesidad. Nos jugamos mucho y tenemos que igualar nuestro mejor nivel", apuntó.