Ancelotti, "puertas abiertas" a Xabi Alonso y mensaje de amor al Madrid: "La luna de miel será hasta el último día de mi vida"

Carlo Ancelotti está listo para su último Clásico como entrenador del Real Madrid, aunque él diga que sólo es de la temporada —y con dardo "porque el Barça no va al Mundial de Clubes", vaciló—. En la rueda de prensa de este sábado, en vísperas de la visita a Montjuïc, el italiano siguió ajeno a su destino que ya está escrito: desde junio será el seleccionador de Brasil.

Tan claros están su camino y el del Madrid que a Ancelotti se le escapa una sonrisa cuando le hablan de Xabi Alonso, su sustituto a falta de oficialidad: "He leído que se va del Bayer Leverkusen. Ha hecho un trabajo fantástico y tiene todas las puertas abiertas, ya que ha demostrado ser de los mejores del mundo", dijo. Carletto no da puntada sin hilo.

Además de ser su último Clásico (el número 20), Ancelotti cumple este domingo 350 partidos con el Madrid. Si de todos ellos sólo pudiera quedarse con tres, lo tiene claro: "Lisboa, París y Londres". Sus tres Champions al timón de la nave merengue. "No es tan complicado", bromeó. "Además, no recuerdo todos. En la mayoría lo hicimos bien, pero algunos es mejor olvidarlos", siguió en tono amable.

Casi emocionado se le vio cuando le recordaron una de sus frases más célebres en esta segunda etapa como entrenador del Madrid, que arrancó en 2021. Se trata de la 'luna de miel' entre él y el club blanco. "No se acaba. Sigue y seguirá para siempre. No tengo más que añadir. El Real Madrid, como lo fue el Milan, es un equipo que se queda en el corazón más que otros. Es normal por el tiempo pasado aquí y el hecho de sentirme bien aquí", dijo,

Y tras unos segundos de parón, continuó: "¿La luna de miel como entrenador? No lo sé", apuntó admitiendo que su final parece cerca. "Como en todas las relaciones, al principio hay mucha pasión, pero después hay muchas cosas. Cuando baja la pasión, sube el cariño. La luna de miel con el Madrid va a ser hasta el último día de mi vida". Un mensaje de amor como pocos se escuchan hoy en día.

En lo deportivo, El Clásico puede dar una alegría casi inesperada al Madrid: "Con una Liga, sería una buena temporada. Ganar La Liga es complicado, creo que no tanto como la Champions, pero necesitas continuidad. El hecho de estar cerca explica lo que va a ser el partido de mañana. Si el Barça gana mañana, tendrá más probabilidad. Y si ganamos, La Liga se abre y todo puede pasar en los últimos tres partidos".

Ancelotti, que cree que un Clásico "no es tan complicado de preparar" ("solo hay que darles a los jugadores una idea clara"), espera del Barça lo mismo que se ha visto en sus últimos duelos: "Está acostumbrado a meterte en campo contrario y con balón hay que aprovechar las debilidades que tienen, ya que ningún equipo es perfecto".

Carletto señaló que la eliminación del Barça en Champions no fue ningún alivio para él. "No", dijo escuetamente. "Vi el partido. Fue fantástico. Muy igualado y competido. El Inter logró pasar a la final y hay que felicitarlo, pero el Barça estuvo muy cerca. Si hubiera ganado, nadie podría haber dicho nada. Felicidades a Inter y PSG, que jugarán una final de Champions muy bonita y sin favorito a día de hoy", añadió.

La gran duda para Montjuïc está en si Rodrygo regresará a la titularidad o, con Güler en el once, mantendrá a cuatro centrocampistas. Ancelotti no quiso dar pistas: "Rodrygo ha entrenado bien toda la semana. Está disponible. No es que tengamos muchas opciones para el once, pero los que están en la convocatoria son opciones. Como Arda".

"Si los jugadores me escuchan, el partido va a salir bien" Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid

En la defensa llega bajo mínimos, con la obligación de retrasar a Tchouaméni de nuevo a la posición de central. ¿Y si hay algún problema con el francés o Asencio en el partido? "Jacobo estará en el banquillo. También Vallejo está disponible. Pueden ser reemplazo para los centrales", dijo.

Por último, Ancelotti habló de la importancia del balón parado en El Clásico, como lo fue en la final de Copa: "En estos dos años lo hemos hecho bien a balón parado. Hemos ensayado muchas jugadas y marcado muchos goles. Tenemos dos lanzadores muy buenos, que son Arda y Modric, y de cabeceador lo está haciendo bien Tchouaméni, aunque nos falta Rüdiger. Es un aspecto importante para mañana en ambos lados", explicó. Y para acabar dejó un mensaje que puede decir mucho de cómo están las cosas en el vestuario del Madrid: "Si me escuchan, [El Clásico] va a salir bien".