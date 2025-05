La dura entrada sobre Prados que pudo cambiar el partido del Athletic ante el United: "No hay roja, amarilla, falta... jueguen"

El Athletic Club se despidió de la Europa League de forma cruel. A las puertas de la final en San Mamés y contra un Manchester United que acabó solventando la eliminatoria con mucha holgura. Sin embargo, quien sabe si todo hubiera cambiado con una acción muy polémica que desató las críticas de los aficionados del conjunto vasco.

Los de Ernesto Valverde se presentaron en Old Trafford con una misión casi imposible. Debían remontar un 0-3 de la ida con la ausencia de sus cuatros grandes estrellas: Nico Williams, Oihan Sancet, Iñaki Williams y Dani Vivian.

Un reto mayúsculo que comenzó a ser más factible tras el golazo inapelable de Jauregizar a la media hora de juego. Creyó el Athletic que, cuando estaba a dos goles del milagro, pudo ver todo más cerca con una posible expulsión de Lindelof.

La tibia de Beñat Prados.

Era el minuto 70 y el central sueco cometió una durísima entrada sobre Beñat Prados. Una segada por debajo de la rodilla derecha y que dejó muy dolorido al centrocampista vasco.

Una acción que perfectamente podría haber supuesto la tarjeta roja para el futbolista del Manchester United, pero que ni tan siquiera acabó en amonestación por parte del colegiado. Prados tuvo que pedir el cambio cuando tan solo llevaba 12' sobre el terreno de juego.

Jugar con uno más durante más de 20 minutos podría haber puesto en un aprieto a los de Amorim, pero justo un minuto después llegó el tanto de la igualada que acabó por dinamitar todas las ilusiones de remontada para los bilbaínos. En los últimos compases llegaron tres goles más del United que sirvieron para engordar el marcador de un encuentro mucho más parejo de lo que se acabó reflejando.

La queja de Beñat

Tras el partido, Ernesto Valverde no quiso entrar demasiado a valorar la acción sobre Beñat Prados. El 'txingurri' explicó que el centrocampista tenía "un golpe muy fuerte en la tibia y una herida profunda" y que "no sé qué ha pasado, tampoco la han revisado. ¿Qué puedo decir? Yo lo veo todo a favor del Athletic y en contra del Manchester. No sé qué ha ocurrido exactamente, pero ha sido la jugada del gol. No sé si se podría haber revisado o no".

Sin embargo, el propio Beñat Prados subió a su cuenta de Instagram una imagen donde se apreciaba el daño ocasionado por Lindelof por su acción temeraria. Unos tacos clavados y con una brecha importante de la que emanaba sangre. "No hay roja, no hay amarilla, no hay falta. Jueguen...", dijo en el post.