La vida actual de Sergio Rico, exjugador del PSG: de rozar la muerte en un accidente a su nueva etapa como futbolista

El 28 de mayo de 2023 marcó un antes y un después en la trayectoria —y en la vida— de Sergio Rico. Durante la Romería del Rocío, el guardameta fue derribado por un caballo, sufriendo un traumático golpe en la cabeza que puso en jaque su vida.

Ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, permaneció 82 días bajo supervisión médica, de los cuales 26 transcurrieron en coma inducido. El diagnóstico fue un fuerte traumatismo craneoencefálico que requirió meses de rehabilitación intensiva y constancia para retomar su día a día.

Con enorme esfuerzo, Rico superó la fase más crítica y, además de recuperar sus capacidades físicas, vivió un momento de alegría personal: junto a su pareja, Alba Silva, dio la bienvenida a su segundo hijo, ampliando su familia tras aquel suceso que casi le cuesta la vida.

De regreso a la vida futbolística, el portero volvió a la dinámica del Paris Saint-Germain, entidad a la que estaba ligado cuando se produjo el accidente. Tras superar satisfactoriamente las pruebas de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) y las revisiones internas del club, se calzó nuevamente los guantes y se integró a los entrenamientos bajo la tutela médica y técnica del equipo parisino.

Su vínculo contractual con el PSG expiró el 30 de junio de 2024, fecha en la que quedó libre en el mercado. Esta desvinculación allanó su camino hacia una nueva aventura profesional en el extranjero.

Después de alrededor de dieciocho meses alejado de las canchas, en octubre de 2024 debutó con el Al‑Gharafa, equipo qatarí dirigido por el también español Joselu. Con 31 años y el dorsal 15 a la espalda, disputó su primer partido como local en Doha frente al campeón de la Champions de Asia, el Al Ain. En aquel encuentro encajó dos tantos y participó en la victoria del anfitrión por 4-2.

"Ha sido muy bonito volver a sentirme portero, verme otra vez bajo palos ha sido una experiencia brutal, casi como volver a debutar", declaró entonces Rico en una entrevista con la Cadena SER. "Fue algo espectacular, volver a sentir el olor del césped húmedo, los nervios de la competición se echan mucho de menos y lo anhelaba con todo mi corazón", agregó el sevillano. "Le dije a mi mujer que hasta que no volviera a estar en la portería no estaría feliz del todo, pero ahora sí lo soy y en todos los ámbitos".

El siguiente paso tras Qatar

Durante la temporada 2024/25 en Qatar, el arquero participó en siete encuentros oficiales, reencontrándose con la intensidad del fútbol profesional y demostrando que su recuperación está completa.

Con el final de la campaña europea a la vista, Rico ya contempla el próximo mercado de fichajes. Su nombre suena con fuerza para regresar a la Europa futbolística, donde clubes de diversas ligas podrían mostrar interés en los servicios de un portero que ha pasado muchos años en la élite.

Por su parte, Alba Silva ofreció pistas sobre el rumbo de la familia en sus redes sociales. "Chicos, me estoy despidiendo de Qatar porque Carla y yo nos vamos el domingo y, en principio, es nuestra última semana aquí. No sé a ciencia cierta si volveremos o no, o si cambiaremos de lugar la siguiente temporada", escribió a finales de abril.

“Me da penita, porque hemos sido muy felices en este país y he conocido a gente muy linda así que estoy un poco nostálgica. Pero sé que es un lugar al que volveremos aunque sea de visita”, añadió. De este modo, el porvenir de Sergio Rico podría cruzar de nuevo el Atlántico para continuar su historia lejos de los campos de París y Doha.