Se desvela el infierno de una estrella de la Premier League: "Llevamos dos años viviendo una auténtica pesadilla"

El pasado fin de semana la Premier League dejó una imagen inusual en los terrenos de juego. Lucas Paquetá, futbolista del West Ham United, estremeció a todos después de romper a llorar en mitad de un partido. Una acción que ha dado la vuelta al mundo.

Todo ocurrió en el minuto 73 del encuentro entre los 'Hammers' y el Tottenham. Paquetá vio la cartulina amarilla y se derrumbó por completo. Sus compañeros fueron a consolarle y acabó siendo sustituido unos minutos después.

Esto sucedió fruto de lo que está sufriendo el futbolista brasileño al estar en proceso de investigación por, supuestamente, haber forzado tarjetas amarillas de manera intencionada para favorecer a determinados apostantes.

Lucas Paquetá recibe una cartulina amarilla. REUTERS

Su entrenador, Graham Potter, explicó la sustitución del jugador brasileño y el porqué de sus lágrimas: "Creo que es simplemente un jugador que está haciendo lo mejor que puede y quiere que la situación mejore y probablemente se sintió un poco frustrado con la acción. Y luego ves a un ser humano, no perfecto, pero amo a Lucas. Lo ha dado todo, incluso en circunstancias difíciles. Lo ha dado todo y ahora está perfectamente bien”.

Su esposa, Maria Eduarda Fournier, también salió al paso a través de un mensaje en Instagram apoyando al futbolista: "Nunca he dicho nada aquí, ¡y quizá no debería haberlo hecho! Mi esposo tiene una postura y una fuerza que admiro y que me impresiona", empezó.

"Llevamos dos años viviendo esta pesadilla y él siempre es fuerte... ¡siempre ha tenido en la cabeza que solo se defendería en el momento y lugar adecuados! No hay nada en su contra. ¿No te has dado cuenta? En fin, Dios lo sabe todo, ¡y solo él sabe por qué estamos pasando por esto! ¡Y solo gracias a él estamos bien y vivimos felices como familia! Solo deseo que la gente lo respete... ¡La gente es mala e injusta y no sabe nada!".

Su situación judicial

Hace apenas un año Lucas Paquetá fue acusado por la Federación Inglesa de haber cometido varias infracciones relacionadas con apuestas deportivas. En concreto, cuatro amarillas durante el partido contra el Leicester City el 12 de noviembre de 2022, frente al Aston Villa el 12 de marzo de 2023, contra el Leeds United el 21 de mayo de 2023 y ante el AFC Bournemouth el 12 de agosto de 2023.

Las repercusiones de estas acusaciones fueron inmediatas. Además del frenazo en lo que parecía un traspaso cerrado al Manchester City, también fue apartado de una convocatoria de la selección absoluta de Brasil. Ahora, su carrera se ve amenazada por las consecuencias de las supuestas manipulaciones en el campo.

El brasileño, que siempre ha defendido su inocencia, se enfrenta a una inhabilitación de por vida, incluso no podría competir en ninguna otra federación.