Ancelotti entrenará a Brasil a partir de junio: acuerdo cerrado con el Real Madrid para dejar el club cuando acabe La Liga

El 25 de mayo será el último partido que Carlo Ancelotti dirija al Real Madrid y la última vez que se siente en el banquillo del Santiago Bernabéu. El futuro del italiano no pasa por la capital española, sino por la selección brasileña, donde ya le esperan con los brazos abiertos.

Tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL, el italiano ha llegado a un acuerdo con el club para poner fin a su relación después de cuatro años consecutivos, seis teniendo en cuenta su periodo durante la primera etapa.

La separación es de mutuo acuerdo dada la buena sintonía que prima entre ambas partes, por lo que Ancelotti podrá ser el nuevo seleccionador de la Canarinha en los amistosos ante Paraguay y Ecuador.

La incógnita radica en saber cuándo el Real Madrid y Carlo Ancelotti harán oficial el anuncio, aunque lo que es seguro es que el italiano no será el entrenador del club blanco en un Mundial de Clubes que comenzará el 14 de junio en Estados Unidos. Por lo que, en principio, será un entrenador interino quien se haga cargo del equipo.

La dirección deportiva ya lleva tiempo trabajando en el sustituto de un técnico transalpino que se marchará del Real Madrid siendo el entrenador más laureado en la historia del club con 15 títulos. Xabi Alonso, actual entrenador del Bayer Leverkusen, es la opción favorita que maneja la directiva.

La Liga, su último desafío

A falta de cuatro jornadas para el desenlace del campeonato doméstico, La Liga es la única competición en la que el Real Madrid tiene opciones de levantar el título: están en segunda posición a cuatro puntos del Barça y el próximo domingo se jugará el último Clásico de la temporada.

En las últimas semanas mucho se ha especulado sobre su futuro, pero el propio Ancelotti ha querido guardar silencio y no ser él quien adelante los acontecimientos, a pesar de que se hizo pública su escapada a Londres para reunirse con emisarios de la selección brasileña.

En su última rueda de prensa -tras la victoria ante el Celta en el Bernabéu-, el italiano se mostró confiado en el próximo partido ante el Barça, un Clásico que será decisivo para el desenlace en la pelea por el título de La Liga.

"Estoy bien. Vosotros queréis hablar de mi futuro y yo no. Es un problema de comunicación entre vosotros y yo. No estoy enfadado. Sé perfectamente lo que tengo que hacer, que es no hablar hoy de mi futuro. Sé que os decepciona un poco, pero me da igual", dijo ácidamente antes del encuentro ante el conjunto vigués.

"No voy a contestar ahora sobre lo que va a pasar a partir del 25 de mayo", se limitó a responder a todas las preguntas que giraron en torno a su futuro en el club. "Tengo un montón de cariño al club y el club me muestra lo mismo. Nunca he tenido una discusión o una pelea con el club y no lo voy a tener en el último día [...] Cuando sea, será un día muy bonito", concluyó el italiano.