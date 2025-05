Alisha Lehmann se cansa de los comentarios machistas en sus redes: "Cuanto más odian que me maquille, más lo hago"

Alisha Lehmann es una de las jugadoras más influyentes en el fútbol femenino, lo que provoca que cualquier acción o comentario sea objeto de críticas por parte de sus detractores. Después de haber roto su relación sentimental con Douglas Luiz, delantero de la Juventus, la jugadora suiza ha dado la cara tras los múltiples mensajes que recibe por su imagen.

"La gente siempre odia que use maquillaje cuando juego, pero no entiendo cuál es el problema. A veces pienso que es gracioso cuando la gente se molesta. Porque ahora tengo la sensación de que me pongo más lápiz de labios cuanto más protestan. No estoy haciendo daño a nadie. Es mi vida y siempre será así", reconoció para 'Small Talk', un canal de YouTube.

Con cerca de 16,5 millones de seguidores en Instagram, la delantera del equipo italiano no tiene ningún reparo en mostrar cómo es su personalidad, sus looks y su vida privada fuera de los terrenos de juego, lo que provoca el recelo de sus 'haters', quienes no dudan en criticarla.

Alisha Lehman no solo recibe comentarios ofensivos a través de sus redes sociales, sino que durante su carrera también ha tenido alguna confrontación con una compañera de selección que le dolió especialmente: "Dijo que paso demasiado tiempo en las redes sociales, con mis patrocinadores y esas cosas, y que por eso mi fútbol ha empeorado. Cosas así me duelen", confesó la estrella suiza.

"Creí que éramos amigas. Yo nunca diría nada negativo sobre otra mujer. Y la cuestión es que si la gente tiene una opinión sobre mi fútbol, eso no me importa. Esa es su opinión, es parte del juego. Pero si se trata de mi vida, me duele un poco, sobre todo cuando viene de personas que me importan", añadió.

Una de las causas por las que ha podido bajar su rendimiento es por su separación con Douglas Luiz, también delantero de la Juventus, después de cuatro años de relación. Desde Italia apuntan a que el brasileño ha estado 'desconectado' desde que ella disputó el playoff contra el Inter de Milán a finales de marzo, motivo por el que ya no suben imágenes juntos a sus redes sociales.

Al mismo tiempo, es un hecho que Lehmann tiene contrato con el club turinés hasta 2027, mientras que el futuro de Luiz es más incierto, lo que puede haber precipitado las cosas.