Guardiola revela sus planes de futuro cuando acabe su contrato con el Manchester City: "No sé si me voy a retirar, pero..."

El futuro de Pep Guardiola es toda una incógnita tras una temporada de mucho desgaste en el Manchester City. A pesar de la crisis de resultados que atravesó el equipo en los meses de noviembre y diciembre, el club inglés decidió extenderle el contrato hasta junio de 2027. Salvo sorpresa, cumplirá once años en Inglaterra y después planea tomarse un descanso.

"Después de mi contrato con el City, voy a parar. Estoy seguro. No sé si me voy a jubilar, pero me voy a tomar un descanso", anunció el de Santpedor a ESPN Brasil. Guardiola no dejó claro si precisará de un año sabático o si ese periodo de inactividad corresponde a un retiro de los banquillos, pero tras 17 años al frente de la dirección técnica de Barça, Bayern Múnich y Manchester City necesita parar.

Estas declaraciones han caído como un jarro de agua fría en Inglaterra después de que en noviembre el club hiciera oficial su renovación hasta 2026, aunque con posibilidad de extender el contrato una temporada más, hasta 2027.

"Todos los entrenadores quieren ganar para tener un trabajo memorable, pero creo que las hinchadas del Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City se divirtieron viendo jugar a mis equipos. No creo que debamos vivir pensando en si seremos recordados", ha reconocido el entrenador catalán que cuenta con un palmarés de 39 títulos en su haber.

"Cuando morimos, nuestras familias lloran durante dos o tres días y luego se acabó: te olvidan. En la carrera de los entrenadores, hay buenos y malos, y lo importante es que los buenos se recuerden durante más tiempo [...] Hay nuevos retos como entrenador; no sé qué pasará en el futuro y al final eso no importa”, añadió.

La temporada más difícil

La temporada 2024-25 será recordada en el Manchester City como la más sufrida y complicada de la última década. Por primera vez desde que Guardiola llegó al club en 2016, el equipo atravesó una preocupante crisis de resultados que conllevó la tempranera eliminación en Champions y apartarse de la pelea por la Premier ya en el mes de noviembre.

"Ha sido un año de mucho aprendizaje para mí personalmente. La gente piensa que aprendemos más de las derrotas que de las victorias. No hay una sola razón por la que este año fue difícil, hay muchos detalles, como las decisiones que se tomaron en mi contra. Sabía que llegaría un momento en que caeríamos, pero caímos mucho. No esperábamos llegar tan lejos, pero no podemos ganar todo. Lo que hicimos durante 10 o 9 años fue excepcional. Ahora tenemos que sentarnos y aprender a tratar de entender qué necesitamos producir en el futuro", añadió.

Sin embargo, ahora el Manchester City parece haber conseguido enderezar el rumbo tras encadenar seis partidos sin conocer la derrota entre la Premier y la FA Cup. No obstante, la pelea por entrar en Champions está que arde a pesar de que Inglaterra -al igual que España- ha conseguido una plaza extra.

Guardiola se lamenta durante el partido ante el Liverpool en la Premier League. Reuters

Horas después de la publicación de la entrevista, Guardiola quiso aclarar sus declaraciones en Sky Sports instantes antes del inicio del partido del Manchester City que abre la jornada 35 de la Premier: "¡No! No, no, no he dicho que me vaya ahora o al final de temporada. Bueno, si me despiden, sí. Pero digo que, cuando termine mi etapa aquí, no sé si dentro de un año, dos, tres, cuatro, cinco, seis... no lo sé, ¡me tomaré un descanso!

No me retiraré, pero me tomaré un descanso, seguro. ¿Sabes lo que significa, en el fútbol, tener un contrato de dos años con los directivos? Es una eternidad. Necesito hacer un alto, eso es todo. Aún así, estamos aquí para ganar a los Wolves...", concluyó.