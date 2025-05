Qué fue de Duda: el mítico jugador del Málaga al que se le apareció un fantasma hace 20 años en un partido de fútbol

Sergio Paulo Barbosa Valente, más conocido como Duda, es uno de los míticos jugadores del fútbol español. El portugués desarrolló la mayor parte de su carrera en el Málaga, donde se acabó convirtiendo en el futbolista con más partidos en la historia del club. El centrocampista formó parte de la etapa más exitosa del cuadro andaluz cuando disputó la Champions en la temporada 2012-13.

Durante los 349 partidos que Duda jugó con el Málaga hubo uno donde no guarda un grato recuerdo. El 1 de mayo de 2005 el Málaga se enfrentó ante el Levante en el Ciutat de Valencia en un partido donde la noticia no fue la victoria de los 'boquerones' con el solitario gol de Fernando Baiano, sino la aparición de un fantasma delante de la portería defendida por Juan Luis Mora, portero del Levante.

"Alguien se me cruzó, no sé qué fue, pero es lo que vi en ese momento", confesó el jugador del Málaga tras el partido cuando fue preguntado sobre el motivo por el que había fallado un gol cantado. A pesar de mostrarse muy reticente a hablar sobre este hecho con el paso del tiempo, en 2026 confesó lo siguiente en el programa Cuarto Milenio: "Vi un fantasma. Cuando iba a tirar, vi un fantasma delante de mí y por eso pasé el balón".

Durante un momento del partido Duda tiene una ocasión muy clara: se regatea a Juan Luis Mora y cuando sólo tiene que empujar el balón con la portería vacía, decide pararse y busca a un compañero, Miguel Ángel Lozano, que está en peor situación que él para rematar.

Al final la defensa del Levante se le echa encima y consiguen desbaratar una grandísima ocasión de gol que hubiese puesto muy de cara el partido ya que el Málaga estaba por delante en el marcador desde el minuto 37 con el gol obra del brasileño Fernando Baiano.

El fantasma de 'La Dama Blanca'

Cuenta la leyenda del Levante que algo pasa con la grada 'Gol Orriols' del estadio Ciutat de Valencia, y es que algunos jugadores, trabajadores del club y aficionados han asegurado que en más de una ocasión han visto un fantasma al que llaman 'La Dama Blanca'.

Hay dos versiones sobre lo que ocurre en esa zona del campo: en la primera de ellas hay que remontarse a 1995 cuando fallece un aficionado del club granota y sus familiares deciden esparcir las cenizas en ese fondo del estadio donde se sitúa la grada “Gol Orriols”, la zona del estadio donde el fallecido veía los partidos del Levante.

La siguiente versión data de 2002. El Levante militaba en Segunda División y un partido donde el equipo jugaba de visitante, cuatro aficionados granotas fallecieron en un accidente de tráfico cuando iban de camino a ver a su equipo. Las cenizas de esos cuatro aficionados también se esparcieron en la misma zona del campo donde siete años antes se había hecho lo mismo con el aficionado mencionado anteriormente.

Uno de los jardineros del Levante cuando se encontraba una noche por el estadio aseguró que había visto a alguien pasando sobre el terreno de juego, en la misma zona del campo en la que Duda vio al fantasma. El trabajador llamó a la policía, pero ninguno de los allí presentes pudo corroborar este hecho.

"Raimon, el jefe de mantenimiento del estadio Ciutat de Valencia de toda la vida, nos dijo que habían tenido incluso que llamar a la policía por sucesos curiosamente en la misma portería en la que Duda tiene esa jugada. Es más, cuando se le propuso a Raimon hablar, él dijo que una de las razones por las que no lo hacía era porque él pensaba que eso existía y que ayudaba al club, y que si a lo mejor salía a la luz iba a dejar de ayudar al club o iba a desaparecer. Dijo: ‘Nos está yendo bien así, que siga así la cosa", confesó a EL ESPAÑOL el director del podcast de misterio 'La hora de kayako', Luis Marco.

La última vez que el exjugador del Málaga habló sobre este tema fue el 19 de abril de 2023 para el programa de 'El Larguero' de la Cadena SER dirigido por Manu Carreño.

"Yo qué sé lo que vi, algo he visto (risas), pero es que la jugada está muy clara y cuando yo robo el balón creo que fue a Rubiales… ¡no a Jesuli! Le robo el balón a Jesuli, driblo al portero y estoy solo con la portería por delante, es que estoy solo y digo yo: 'venga va empuja', pero no sé, algo raro me pasó ahí por delante que vi a Miguel Ángel al lado solo y se la doy, no tenía a nadie al lado, y que la hemos fallado ya está".

En la actualidad Sergio Paulo Barbosa Valente, más conocido como Duda, está retirado del fútbol profesional y tiene un campus en la ciudad de Málaga.