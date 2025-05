Enrique Zarza, abogado de Luis Rubiales: "Javier Tebas ha llegado a su final, él mismo se ha cavado su propia tumba"

Este miércoles, EL ESPAÑOL desveló la denuncia de Luis Rubiales contra Javier Tebas por presunto abuso de poder e intento de soborno a un empleado con el fin de obtener información confidencial de la RFEF para utilizarla contra Rubiales en la campaña de desprestigio y denigración urdida por Tebas contra el que era presidente de la RFEF.

El expresidente interpuso esta demanda el pasado 10 de abril en la que se instaba al Tribunal Administrativo del Deporte a la incoación del pertinente procedimiento disciplinario al presidente de la patronal por la comisión de dos infracciones muy graves contra la Federación y que buscaban hacer daño a Rubiales y al Real Madrid.

En concreto, en la primera denuncia. Acusaron a Javier Tebas de “abuso de autoridad”, explicando cómo el presidente de la patronal usó su posición para obtener beneficios personales y dañar a competidores institucionales.

Además, consideran probado que existió “ofrecimiento de contratos como pago por actos ilícitos”, en la relación entre Tebas y Juan Rubiales, el tío y exjefe de Gabinete del expresidente de la RFEF, y en la relación entre Javier Tebas y Miguel García Caba, en aquel momento Vicesecretario General de la RFEF.



Por último, la denuncia del 10 de abril destaca el perjuicio, tanto desde el punto de vista institucional, como financiero, que buscaba el señor Javier Tebas a través de todas estas acciones contra la RFEF y el Real Madrid.

Ahora, tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL, el letrado de Rubiales, D. Enrique Zarza, ha presentado una nueva denuncia que se apoya en las declaraciones de Miguel Galán, presidente de CENAFE y querellante contra Rubiales y Piqué, para investigar las comisiones del contrato que llevó la Supercopa de España a Arabia Saudí y que la defensa de los acusados niega tajantemente.

OJO! Cuenta @MiguelGalanCNFE en @JijantesFC si el Barça denunciara a Tebas por airear sus números económicos y romper la confidencialidad de esos, podría sacar a Tebas de la presidencia pic.twitter.com/IVxivOGtME — Gerard Romero (@gerardromero) April 11, 2025

Hace unos días, Galán confesó en una entrevista haber sido obligado por Javier Tebas a presentar la querella que investiga el denominado ‘Caso Supercopa’. El presidente de CENAFE también admitió que los costes de este proceso judicial fueron sufragados por LaLiga, mediante un tercero “cercano a Tebas”.

Algo que ha podido probar el abogado de Luis Rubiales, D. Enrique Zarza. “Fue Gerardo González Otero (hombre de confianza de Tebas) quién abonó ante el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Majadahonda los 10.000 euros de la fianza judicial”, explica el abogado de Luis Rubiales que ha redactado ambas denuncias y ha conversado y aportado a EL ESPAÑOL toda la documentación.

Enrique Zarza es un abogado especializado en temas de corrupción en fútbol. En su cartera se encuentran casos tan famosos como las denuncias contra Quique Pina cuando era presidente en el Granada, acusándolo de administración, desleal, fraude fiscal e insolvencia punible.

Además, denunció a José María del Nido Benavente por ser accionista encubierto del Cádiz Club de Fútbol junto con Quique Pina, entre otros grandes casos en lo que ha trabajado. También presentó la denuncia contra Carlos González, presidente del Córdoba CF, que lo acabó sentando en el banquillo.

A continuación, Enrique Zarza responde a las preguntas de EL ESPAÑOL sobre las denuncias presentadas contra Javier Tebas.

El pasado 10 de abril presentaron una primera denuncia en la que instaban al TAD a abrir un expediente disciplinario contra Javier Tebas. ¿Nos puede explicar en qué se basan y qué sanciones concretas reclamaban contra el presidente de La Liga?

Hemos pedido que el TAD abra un proceso de sanción e inhabilitación con una medida cautelar urgente, basándonos en que existen evidencias, indicios y pruebas de que ha habido un abuso de autoridad por parte del presidente de LaLiga.

Nos basamos en varios criterios que denotan que Javier Tebas se ha sobreexcedido en sus funciones propias del cargo con el único interés de perjudicar a Luis Rubiales y al equipo directivo de la Real Federación Española de Fútbol que había en ese momento.

David Vicente Albert Soler conspiró con Javier Tebas para echar a Rubiales y quedarse como presidente de la RFEF

Javier Tebas tenía una enemistad manifiesta, pero también un interés lucrativo del negocio de los derechos audiovisuales del fútbol, es decir, con la idea de perjudicar a un competidor con el que está rivalizando por los derechos económicos audiovisuales del fútbol, ha llevado a cabo una serie de acciones y actos encargados que vulneran la ley.

Todo esto queda demostrado por la documentación que se ha aportado. Por ejemplo, cuando se reunió con Miguel García Caba para intentar obtener de él que extrajera información de la Real Federación Española de Fútbol que pudiera perjudicar a Luis Rubiales y que pudiera perjudicar al Real Madrid, como así se quedó publicado en diversos medios. Incluso llegó a preguntarle si podía entrar en los servidores informáticos del ente federativo.

Todo ello ofreciendo además un contrato de trabajo como contraprestación por todos estos servicios que vulneran la Ley Orgánica de Protección de Datos y la Ley de Competencia Desleal

Un día después de presentar esta denuncia, Miguel Galán, presidente de CENAFE, reveló en una entrevista la relación que tuvo con Javier Tebas y cómo este le impulsó y colaboró para que presentara la denuncia contra Luis Rubiales por el denominado ‘caso Supercopa’.

¿Qué valoración e interpretación hacen de las palabras de Miguel Galán?

La declaración de Miguel Galán es una declaración unilateral que ofrece en una entrevista pública, es decir, que la credibilidad que yo le doy a esas declaraciones es absoluta.

Constan las grabaciones de la entrevista que le ofrece a Gerard Romero y además se hacen eco distintos medios de comunicación. Este señor está reconociendo en un medio público que Javier Tebas le obligó a interponer la querella, le obligó, entre comillas, es decir, que le convenció y le instó a presentar la querella contra Luis Rubiales.

Esto es gravísimo. Es gravísimo porque tiene connotaciones gravísimas, pero lo que más grave de todo lo que ha dicho es que este Javier Tebas les pagó la fianza, así lo deja entrever en su entrevista.

Si esa fianza la pagó con cargo a las cuentas de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, estamos nuevamente en una prueba más de ese exceso de atribución de funciones que ha hecho Javier Tebas como presidente de LaLiga de forma arbitraria y llevando a cabo un abuso de derechos absolutos.

Gerardo González Otero destinó miles de euros a la fianza de la querella a la vez que percibía dinero de LaLiga. Me parece evidente que hubo una triangulación de fondos de LaLiga para financiar ocultamente las acciones contra Rubiales.

Estas palabras del señor Galán han promovido una nueva denuncia contra Javier Tebas por su parte dado que consideran de nuevo probada la trama de descrédito y perjuicio grave contra Luis Rubiales, así como que queda probado el abuso de poder la extralimitación de funciones y el uso indebido, en su criterio, de los fondos de LaLiga.

¿Consideran que con todo esto recopilado en ambas denuncias el TAD tomará la decisión de inhabilitar a Javier Tebas?

Confío en que haya justicia. Confío en que el CSD lo eleve y el TAD aplique la normativa con rigor, que no mire para otro lado, que aplique la normativa con rigor y que acuerde una inhabilitación cautelar de este señor, inmediatamente.

Los actos de este señor están denigrando a la entidad de interés público (LaLiga) que está gobernando y van más allá de las propias funciones de su cargo.

Yo sí que confío en la justicia y sí que confío en que lo van a inhabilitar igual que en su día inhabilitaron a Luis Rubiales. Es decir, en el mismo trato de igualdad y de equidad con el que se ha tratado a Luis Rubiales espero que el CSD trate al señor Tebas.

Sabiendo que Javier Tebas ya tiene una ‘tarjeta amarilla’ por la amonestación impuesta el pasado mes de septiembre por parte del TAD tras una denuncia del Real Madrid que lo acusaba de irregularidades en la convocatoria de una asamblea de clubes en 2023 y que este mismo órgano ha aceptado, hace unos días, a petición también del Real Madrid abrirle un expediente sancionador por no guardar el secreto de las deliberaciones de la Asamblea de LaLiga.

¿Creen que el final de Javier Tebas al frente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional está cerca?

Creo que tiene las horas contadas. Hablo sólo de los actos reiterados, es decir, no solamente que las actuaciones que haya llevado a cabo sean graves o muy graves, sino que además han sido realizadas con total desprecio por la legalidad.

Si todas estas pruebas aportadas se tienen en cuenta, este señor ha actuado con una conducta más de tipo mafioso que profesional, ha llevado a cabo un exceso de las funciones de su cargo.

Encargar a alguien que robe información para obtener de forma ilícita documentación privada y confidencial de una empresa competidora o las conversaciones que se escuchan en los audios que se han publicado son más propias de un mafioso que de un presidente de una institución de esa categoría.

Es mi criterio profesional, es decir, yo creo que estos señores han orquestado una trama con una única finalidad, que era acabar con el equipo directivo de la RFEF, en concreto con Luis Rubiales y con su equipo directivo. Ya lo habían anunciado porque ya hay audios por ahí donde se hablaban de que esta era la estrategia que iban a seguir, y lo han logrado.

Miguel Galán dice que les encarga Tebas que interpongan esta querella y les pide que metan a la UCO y que intervengan y detengan y cuando han logrado todo eso, dice ahora que les ha dejado tirados, esto es lo que plantea ahora el presidente de CENAFE.

Entonces, no es que haya vulnerado la ley de competencia desleal, no es que haya vulnerado la Ley Orgánica de Protección de Datos, es que lo que ha hecho es instar a terceros a cometer delito.

A Miguel García Caba le pide que obtenga información de emails, de archivos federativos, de telegram, de whatsapps, de los servidores de la Federación para facilitárselo a él y a cambio, le propone un puesto de trabajo y le valora a ver cómo lo va a contratar y cuánto puede llegar a pagarle. Incluso le ofrece firmar un precontrato para que esté tranquilo mientras le manda realizar la tarea. Miguel García Caba actúa honradamente y lo rechaza.

Por otro lado, Juan Rubiales ha sido condenado a despido procedente por haber obtenido de forma ilícita información de la Federación Española de Fútbol y por haber revelado secretos y hasta mi cliente me ha manifestado que ha manipulado alguna de esta información federativa antes de filtrarla a la prensa. Ya existe una sentencia que reconoce que Juan Rubiales vulneró la ley y que ha sido despedido procedentemente.

Si ahora Galán manifiesta que también Juan Rubiales hizo esto por encargo de Javier Tebas, estamos ante una trama. Es decir, es una forma comprar los favores de un empleado de una empresa de la competencia para que denigre a esa empresa y a sus directivos para perjudicarlos y al final quedarse con el control y el negocio.

Además, escuchando a Galán, no es descabellado pensar que Tebas podría estar detrás de la denuncia de Jenny Hermoso contra Luis Rubiales.

Por último, cómo valora la instrucción del llamado ‘caso Supercopa’ una vez ya se han producido las declaraciones de Luis Rubiales, Pedro Rocha o Gerard Piqué

¿Cree que el señor Rubiales logrará hacer ver su teoría sobre que todo el proceso de llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí cumplió con todos los requisitos legales y éticos por parte de la RFEF?

Primero de todo, decir que este asunto lo lleva un muy destacado compañero, D. José Vicente Gómez Tejedor, por lo que no voy a entrar en profundidad por respeto a él.

Dicho esto, quiero manifestar brevemente mi opinión jurídica al respecto. La Real Federación Española de Fútbol es una entidad privada con unos estatutos y la Supercopa de España es una competición privada, a diferencia de lo que, no sé de dónde se lo saca, comenta Galán.

La Federación tiene normativa aprobada en sus órganos, alguna de esta normativa -no toda- es visada por el CSD. Ahí es donde reside la intromisión pública en las federaciones deportivas españolas. La Supercopa la crea la Federación y en el pasado hubo años en los que no se celebró por deseo y única decisión de la RFEF, tanto la Supercopa masculina como femenina.

Es un disparate astronómico decir que es una competición pública. La Ley del Deporte explica que se han de respetar las normativas FIFA y UEFA, así como del COI y resto de organizaciones internacionales. En ellas, se dispone meridianamente, que las competiciones oficiales, su gestión y su creación, competen a las federaciones.



Repito: Ha habido años en los que la RFEF ha decidido no celebrar la Supercopa y no la ha celebrado. Es una competición que depende exclusivamente de la Real Federación Española de Fútbol.

Diseño: Deportes EE El contrato que firmaron Barça, Atleti y otros clubes para pagar a Tebas su deuda con Hacienda

Si quería hacerla la ha hecho, cuando no ha querido hacerla, no la ha hecho y cuando la ha querido hacer en un país extranjero, ha decidido hacerla en un país extranjero de acuerdo con sus intereses privados como institución privada, sin pedir permiso a ninguna institución gubernamental o estatal, aunque, bien es cierto, que sí existe la obligación de comunicar a la administración que la competición oficial será fuera de España.

Sí se necesitan la autorizaciones previas -que fueron solicitadas y concedidas- de la Federación Saudí, de UEFA y de la Confederación Asiática.



Debido a la manipulación interesada y dirigida de determinados actores, se le está enjuiciando como si hubiera habido algún tipo de malversación de fondos públicos, como si hubiera habido algún tipo de perjuicio público a los españoles. Cuando no es cierto. Tampoco lo hay a nivel privado. Han creado una falsa idea delictiva de una actuación que es perfectamente legítima y legal.



Y luego, aparte de todo esto, cerrados los acuerdos, la federación saudí, pagó a la empresa que contrató para mediar con la RFEF. No hay nada más. Es una pena que sea la Federación quien tenga que convencer, cuando en puridad, son los querellantes quienes tienen que aportar pruebas.



Entonces, ¿por qué tienen que entrar desde España a gastar fondos en una investigación que lleva mucho tiempo y dinero donde no existe prejuicio para los españoles, donde no existe malversación de caudales públicos?



El Consejo Superior de Deportes, no se ha personado; el Ministerio de Deportes, no se ha personado. No hay ningún tipo de abogado del Estado defendiendo que haya habido ningún tipo de perjuicio público. ¿Por qué tenemos que mantener este circo vivo?

Diseño: Deportes / EP LaLiga de Tebas gastó 139 millones en 5 años para publicidad, propaganda y relaciones públicas





El objetivo es acabar con el equipo directivo que lleva esa gestión encomiable porque existe una enemistad con el señor Tebas y porque este señor persigue acabar con Luis Rubiales, él mismo lo dice. Encarga unas denuncias y unas querellas para que se lleven a cabo. Son aptos ilegales para intentar perjudicar a todo aquel que Tebas no considera indicado.



Es decir, contra todo el que no está de acuerdo con él utiliza medios ilegales para acabar con él. Buscando información en los servidores, intentando desprestigiar y denigrar a todo aquel que no está conforme con su criterio.



A mí me parece que la hora de Tebas ha llegado, le va a llegar su final. Él mismo se ha cavado su propia tumba.