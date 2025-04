Del oportunismo de Koundé a la noche para olvidar de Rodrygo: las notas del Barça y el Real Madrid en la final de la Copa

Barcelona

Real Madrid

El Barça reinó en La Cartuja. Lo hizo de forma agónica, con un gol de Koundé en los últimos minutos de la prórroga que sirvió para mandar a la lona al Real Madrid. Una final de la Copa del Rey que pasará a la historia y que dejó varias actuaciones destacadas.

En lo positivo no podían estar otros que Koundé y Tchouaméni. El francés del FC Barcelona fue el héroe con su gol en el 116' y el galo del Madrid firmó una actuación soberbia con el premio del gol a la salida de un córner.

También brillaron Pedri y Mbappé, algo que no hicieron Vinicius y Raphinha. Los brasileños, llamados a ser los más determinantes de la noche, sufrieron más de lo esperado y se mostraron muy erráticos.

Los peores parados, también por el resultado, fueron Rodrygo y Brahim. El primero fue sustituido al descanso después de firmar una primera mitad intrascendente y el segundo salió en la foto del gol que le dio al Barça su 32ª Copa del Rey.

FC Barcelona

Szczesny: 6

Sostuvo al Barça durante los mejores minutos del Real Madrid, pero acabó encajando dos goles en un lapso corto de tiempo. En uno de ellos, el de Mbappé, pudo hacer algo más al entrar el balón por su palo.

Koundé: 9

Acabó siendo el héroe de la final. Se adelantó a Brahim en el 116' y disparó cruzado imposible para Courtois. Falló en el gol de Tchouaméni, pero fue el gran protagonista de la noche.

Koundé, el héroe de la final de la Copa del Rey. REUTERS

Cubarsí: 6

Primera final importante para Cubarsí y el central catalán estuvo muy seguro en todo momento. Sin alardes, pero sin errores con balón ni en la corrección.

Iñigo Martínez: 6

Fue el líder de la defensa del Barça. Ganó varios duelos aéreos, seguro en el pase cuando más apretaba el Real Madrid y con la concentración intacta en todo momento.

Gerard Martín: 5

Sufrió mucho el canterano del Barça. Fue una prueba complicada para el lateral que no pudo aportar demasiado en ataque.

Pedri: 9

Un día más en la oficina para Pedri. El canario se hizo dueño y señor del partido durante la primera parte. Se jugó a lo que él quiso y fue el autor del gol azulgrana. Un disparo inapelable a la escuadra.

Pedri celebra su gol al Real Madrid en la final de Copa Reuters

De Jong: 5

No fue un gran partido de Frenkie de Jong. Desbordado en la segunda mitad, cometió una falta sobre Mbappé que acabó suponiendo el empate del Real Madrid.

Olmo: 6

Buen partido del jugador azulgrana. Indetectable, hizo daño en tres cuartos a pesar del gran partido de Tchouaméni. Fue de más a menos y acabó sustituido en la segunda parte.

Lamine: 8

No estuvo acertado de cara a gol, Courtois le sacó una mano prodigiosa, pero dejó su sello con dos asistencias de gol. La segunda, un pase en profundidad medido hacia Ferran Torres marca de la casa.

Lamine Yamal celebra con Ferran Torres el gol del valenciano. REUTERS

Raphinha: 6

No fue la gran noche de Raphinha. El brasileño estuvo algo desacertado en el remate y pudo convertirse en protagonista con un posible penalti en la última jugada del partido.

Ferran Torres: 8

Asumió el papel de sustituto de Lewandowski y acabó siendo determinante. Aprovechó los problemas físicos de Rüdiger para trazar un desmarque y batir a Courtois y mandar la final a la prórroga.

Fermín López: 7

Saltó al campo en el minuto 65. Vio la amarilla en el descuento por cortar la salida del Real Madrid. Pese a esa cartulina, se muestra intenso. Mejoró al Barça en la prórroga.

Gavi: 6

Puso intensidad cuando más falta le hacía al Barça y logró que su equipo retomase cierto control en la prórroga. Entró al campo en el 85 y no tuvo demasiado tiempo para poder brillar en fase ofensiva.

Araujo: 6

Correcto partido del central uruguayo que salió en el minuto 85. No sufrió demasiado en la prórroga y mantuvo a raya a Mbappé en la prórroga.

Eric García: 6

Se mostró sólido los minutos que estuvo sobre el césped de La Cartuja. Sin alardes, pero sin cometer errores.

Pau Víctor: sin calificar

Entró al terreno de juego en el 114' y no pudo apenas contactar con el balón.

Real Madrid

Courtois: 5

Luces y sombras para el belga. Dejó una mano muy buena a Lamine Yamal con 1-2 en el marcador, pero falló en la salida del tanto de Ferran que mandó la final a la prórroga. No pudo hacer nada con el disparo de Koundé.

Momento en el que Ferran Torres bate a Courtois. REUTERS

Lucas Vázquez: 5

Un partido más sufrió mucho a la espalda. Raphinha no lo aprovechó del todo, pero el futbolista gallego dejó demasiados espacios y puso en peligro a su equipo.

Asencio: 6

Buen partido del canterano. Frenó bien a Raphinha, pero cerca estuvo de cometer un penalti en el 96'. De Burgos Bengoetxea lo señaló, pero lo anuló tras acudir al monitor del VAR. Se salvó Asencio que no cometió errores y estuvo muy atento al corte en varios momentos de la prórroga.

Rüdiger: 5

De más a menos, quizá por culpa por la lesión. Estaba cojo y no pudo frenar a Ferran en el empate a dos. Tiene mérito la más de media hora que jugó lesionado. Acabó expulsado después de perder los papeles en el último minuto de la prórroga y lanzarle una bola de cinta adhesiva a De Burgos Bengoetxea.

F. Mendy: Sin calificar

Lesionado en el minuto 8. El lateral francés llegó muy justo a la final tras recuperarse de una lesión muscular y se volvió a 'romper', aunque de la otra pierna, en el arranque del partido. Era una apuesta arriesgada en el once y, a la vista está, no salió bien.

Valverde: 7

Incombustible un día más el futbolista uruguayo. Sufrió algo más como centrocampista en la primera mitad, pero con el paso de los minutos fue ganando protagonismo. Pasó al lateral y secó a Lucas, dejó varios cortes providenciales y varios robos de balón que fueron claves en el mejor momento de su equipo en el partido.

Tchouaméni: 8

El mejor jugador del Real Madrid en la final. Gobernó él solo todo el centro del campo con sus continuas recuperaciones y duelos ganados. Además, marcó un gol a la salida de un córner que puso por delante al Real Madrid.

Tchouaméni celebra su gol contra el Barça. REUTERS

Ceballos: 6

No brilló demasiado el centrocampista andaluz. Todavía lejos de su mejor estado físico, Ceballos no tuvo demasiada participación. No toco mucho balón en la primera mitad y acabó sustituido a los 55' de juego.

Bellingham: 7

Fue un todoterreno. Volvió a dejarse todo sin balón y fue quien activó al Real Madrid en la presión durante la segunda parte. Muy agresivo, robando balones, dejando buenos pases... y estuvo cerca del gol en un gran centro de Güler que no cabeceó por milímetros.

Rodrygo: 4

Sustituido en el descanso por Mbappé. Si bien ninguno de los de arriba del Madrid brilló en la primera mitad, el peor fue Rodrygo. Apenas completó un regate y se fue sin disparar, ni a puerta ni fuera de ella. Se le exige mucho más.

Vinicius: 5

De menos a más, aunque acabó sin fuerzas y fue sustituido. El brasileño intentó varias veces el gol, pero no lo consiguió. Tuvo una doble ocasión contra Szczesny y un disparo lejano que pasó cerca del palo rival.

Fran García: 6

Tuvo que salir nada más comenzar el partido por la lesión de Mendy y fue de menos a más. Cometió varios errores en sus primeros compases y tuvo que bailar con un Lamine Yamal que volvió a dejar un buen encuentro. Aportó en ataque cierta profundidad.

Mbappé: 7

No está al 100% y se notó con el paso de los minutos. Su irrupción fue total. Salió en el descanso y se echó el equipo a la espalda marcando un gol de falta directa, el primero de su carrera. En la prórroga acusó no estar bien físicamente.

Mbappé celebra su gol contra el FC Barcelona en la final de la Copa del Rey. REUTERS

Modric: 6

No pudo ser determinante el croata. Le costó entrar al ritmo del partido y no impuso su juego. Eso sí, ayudó a que el Real Madrid propusiera un gran fútbol en la segunda parte.

Güler: 7

Un partido muy bueno del turco. Saltó al verde en el 55 y lo hizo con una actitud encomiable. No regaló ningún esfuerzo y dejó muchos destellos de su calidad. Se merece muchos más minutos de los que está teniendo.

Brahim: 4

Acabó siendo el señalado. Jugó la prórroga y salió en la foto del gol definitivo. Se quedó parado, sin intensidad, un pase de Modric. Koundé le robó la cartera y le dio el título al Barça. Además, con balón estuvo también muy errático.

Endrick: Sin calificar

Jugó los últimos minutos de la prórroga y no pudo participar demasiado.