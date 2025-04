El colectivo arbitral respalda a De Burgos Bengoetxea y a González Fuertes al mismo tiempo que exigen respeto

La figura del colectivo arbitral ha vuelto a estar en el ojo del huracán a raíz de las declaraciones que realizaron Ricardo de Burgos Bengoetxea y Pablo González Fuertes en la rueda de prensa previa al partido. El asturiano amenazó con "tomar medidas más serias" ante los vídeos emitidos por Real Madrid TV, lo que desencadenó en la indignación de un club que canceló su rueda de prensa, el entrenamiento y los actos oficiales.

Con la petición del club a la Federación de cambiar la alineación de árbitros de cara al encuentro y tras la negativa de esta, el colectivo arbitral ha emitido un comunicado en el que respaldan a De Burgos Bengoetxea y González Fuertes, además de solicitar la "creación de un entorno que favorezca el juego limpio y el respeto hacia todos sus integrantes".

De esta forma quieren cerrar filas para así mostrar su apoyo y respaldo "ante las críticas y presiones recibidas tras la rueda de prensa realizada por parte de los compañeros que dirigirán mañana la gran final de la Copa de su Majestad el Rey".

"Como bien han dicho nuestros compañeros, estamos más unidos que nunca y tenemos el convencimiento de estar magníficamente representados por el equipo arbitral que mañana saldrá al terreno de juego con el único objetivo de acertar en todas sus decisiones", dejaron claro en una nota transmitida al margen del Comité Técnico de Árbitros y que publicó el periodista Isaac Fouto en el programa radiofónico 'El Tiempo de Juego' de la Cadena Cope.

"Aprovechamos, una vez más, para invitar a todos los agentes del mundo del deporte a colaborar y participar de manera activa en la creación de un entorno que favorezca el juego limpio y el respeto hacia todos sus integrantes", finalizó el comunicado de los colegiados tras la polémica surgida en la jornada del viernes.

La creación de la comisión

A pesar de toda la polémica, Louzán confesó no sentirse triste a pesar de la indignación del Real Madrid con el estamento arbitral puesto que eso es competencia del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

"La Federación funciona de manera autónoma. En este caso el CTA ha designado un equipo arbitral y por lo tanto eso es lo que hay en este momento, no hay ninguna otra cosa. Por lo tanto, no voy a entrar en este tema", manifestó.

"Desde que he llegado me he ocupado de este tema en relación a crear una comisión donde participa, por cierto, el Real Madrid. Vamos a tener, de cara al próximo año, un órgano de trabajo donde participen de manera activa precisamente todo lo que es el fútbol, todos los actores.

Estoy muy contento además de esa comisión donde participa de forma muy activa el Real Madrid y a quien le agradezco, pues eso, todo el trabajo que está haciendo conjuntamente con los que han designado", apuntó Louzán en declaraciones recogidas por Europa Press.

🎙️ "Lo que hago es intentar educar a mi hijo para decirle que es honrado, pero que se equivoca como una persona más".



➡️ "Quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que es su padre".



🗣️ Ricardo de Burgos Bengoechea, árbitro principal.#CopaDelReyMAPFRE | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/GzxSTCsvl9 — RFEF (@rfef) April 25, 2025

Las declaraciones de Ricardo de Burgos Bengoetxea, árbitro principal, y Pablo González Fuertes, designado para el VAR, han encendido los ánimos en el club blanco, que ve en sus palabras una clara "animadversión" contra el club y falta de preparación para dirigir el decisivo encuentro frente al FC Barcelona.

Las tensiones comenzaron con unas palabras de González Fuertes en las que anunciaba “medidas más serias” contra los vídeos emitidos por Real Madrid TV, en los que detallan los errores arbitrales que afectan al club por parte de cada colegiado. De Burgos, por su parte, se mostró visiblemente afectado y defendió su honorabilidad entre lágrimas.