Por qué el Real Madrid amenaza con no jugar la final de la Copa: el origen de la polémica con De Burgos y González Fuertes

El Real Madrid ha elevado su enfrentamiento con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a cotas inéditas tras la rueda de prensa ofrecida este viernes por los árbitros de la final de la Copa del Rey.

Las declaraciones de Ricardo de Burgos Bengoetxea, árbitro principal, y Pablo González Fuertes, designado para el VAR, han encendido los ánimos en el club blanco, que ve en sus palabras una clara "animadversión" contra el club y falta de preparación para dirigir el decisivo encuentro frente al FC Barcelona de este sábado 26 de abril, a las 22:00 horas.

El Real Madrid ha exigido formalmente que ambos colegiados sean apartados del partido y ha solicitado la apertura de un expediente disciplinario. La respuesta desde la RFEF, sin embargo, ha sido tajante: no se atenderá la petición.

González Fuertes anima a De Burgos Bengoetxea en la rueda de prensa previa a la final de la Copa del Rey.

Las tensiones escalaron tras unas palabras de González Fuertes en las que anunciaba “medidas más serias” contra los vídeos emitidos por Real Madrid TV, en los que detallan los errores arbitrales que afectan al club por parte de cada colegiado. De Burgos, por su parte, se mostró visiblemente afectado y defendió su honorabilidad entre lágrimas.

Como protesta, el Real Madrid canceló su presencia en todos los actos institucionales previos al partido: no asistió a la cena oficial, ni al entrenamiento en La Cartuja, ni a la rueda de prensa de su técnico y capitán. La decisión más drástica está sobre la mesa: no presentarse a la final.

RFEF El Real Madrid anuncia que no va a acudir a la rueda de prensa y al entrenamiento previo a la final de la Copa del Rey

El club considera que se enfrenta a una "ofensa histórica e inaudita" y estudia hasta el último detalle legal de una posible incomparecencia, lo que conllevaría sanciones deportivas y económicas según el artículo 77 del Código Disciplinario de la RFEF.

Ante un caso tan complejo como este, en EL ESPAÑOL desgranamos el caso en una serie de preguntas para que sea más fácil de comprender.

¿Quién es Ricardo de Burgos Bengoetxea?

Es el árbitro designado para dirigir la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Nacido en Bilbao, forma parte del círculo de confianza de Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

A pesar de su estatus nacional, ni la UEFA ni la FIFA le han confiado partidos internacionales de primer nivel, y su historial con el Real Madrid está plagado de controversias.

Debido a la cantidad de polémicas arbitrales que ha protagonizado en contra del club blanco, De Burgos ha sido protagonista de varios de los vídeos en los que Real Madrid TV recopila los fallos arbitrales.

Además, De Burgos ha sido uno de los árbitros señalados dentro del 'caso Negreira' junto a otros grandes nombres del arbitraje español como Alberola Rojas o Hernández Hernández, aunque ninguno ha sufrido ningún tipo de castigo o investigación por su relación con el exvicepresidente del CTA, José María Enríquez Negreira y su hijo Javier Enríquez Romero.

¿Qué ha dicho De Burgos Bengoetxea?

Declaró que los vídeos de Real Madrid TV le resultaban “indiferentes”, pero se emocionó al hablar del daño personal que sufre como árbitro: “Cuando tu hijo llega a casa llorando porque le han dicho que su padre es un ladrón, es muy jodido”. Defendió su integridad y la del colectivo arbitral.

De Burgos Bengoetxea, árbitro de la final de Copa, rompe a llorar: "Es jodido que digan a tu hijo que su padre es un ladrón"

¿Quién es Pablo González Fuertes?

Es el árbitro designado para estar en la sala VAR durante la final. Tiene 44 años y es originario de Asturias. También es un nombre cercano al presidente del CTA. Su presencia ha sido criticada por el Real Madrid, que considera que su actitud y palabras comprometen su imparcialidad.

¿Qué ha dicho González Fuertes?

Aseguró que los árbitros tomarán “medidas más serias” contra la campaña de Real Madrid TV y denunció el clima de hostilidad hacia el estamento arbitral: “No vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando”.

González Fuertes: "Vamos a tener que tomar medidas más estrictas"

"Hay comunicados o actuaciones que dan a pie a que se piense que no somos honestos. Y el problema no es que ocurra, es la consecuencia. Se habla por parte de comunicadores o periodistas de robos, de palabras malsonantes y no sabemos a qué aficionado le llega ese mensaje", afirmó González Fuertes.

Sus palabras fueron interpretadas por el club blanco como una amenaza directa.

¿Qué son los vídeos de Real Madrid TV sobre el arbitraje?

Se trata de piezas audiovisuales emitidas por el canal oficial del club que analizan y critican los fallos arbitrales en contra del Real Madrid, a menudo con tono contundente que deja claro el enfado del club por las consecuencias que le provocan esos errores en su rendimiento deportivo.

Ricardo de Burgos Bengoetxea ha sido uno de los protagonistas habituales históricamente de estos vídeos debido a las muchas polémicas que han rodeado a sus actuaciones en los partidos del Real Madrid.

¿A qué actos no ha acudido el Real Madrid?

El club canceló su participación en todos los actos previos a la final: no va a asistir a la cena institucional que se celebrará en el Real Alcázar de Sevilla desde las 21:00 horas.

Tampoco ha acudido esta tarde al entrenamiento oficial, ni a la rueda de prensa en la que estaba previsto que hablaran Carlo Ancelotti y Luka Modric.

Por último, ha rechazado realizar las fotos protocolarias con el FC Barcelona y la RFEF en el Estadio de La Cartuja esta tarde. En este acto debían haber estado presentes un jugador y el entrenador de cada equipo posando junto al trofeo de la Copa del Rey.

¿Qué puede pasar si el Real Madrid no se presenta a la final de la Copa del Rey?

Según el artículo 77 del Código Disciplinario de la RFEF, si un equipo no se presenta a una final por eliminatorias:

Pierde automáticamente el título.

No podrá participar en la siguiente edición del torneo.

Será multado con entre 6.001 y 9.000 euros.

El partido podría jugarlo el finalista eliminado por el infractor (algo complicado dado los plazos)

¿Algún equipo se ha negado a jugar alguna vez un partido de Copa del Rey?

Este posible plante trae al recuerdo de todos el plante del FC Barcelona hace ahora 25 años.

El 24 de abril del 2000, el conjunto culé protagonizó una histórica incomparecencia en la Copa del Rey, negándose a disputar el partido de vuelta de semifinales ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou, debido a la ausencia de numerosos jugadores por compromisos internacionales y lesiones.

Pese a sus recursos, la Real Federación Española de Fútbol desestimó sus solicitudes de aplazamiento. El equipo se alineó en la banda sin jugar, lo que provocó la eliminación automática y una sanción económica. Meses después, tras la reelección de Ángel María Villar, la Federación concedió al Barça una amnistía que anuló las sanciones y pudo jugar la siguiente edición del torneo del KO.

Los jugadores del Barça se niegan a saltar al campo antes del Barça - At. Madrid de Copa del Rey EFE

¿Qué cambios pide el Real Madrid en el arbitraje español?

Tras varios hechos polémicos, el Real Madrid se ha mostrado muy descontento con el sistema arbitral en España sostenido por el CTA y la RFEF y ha exigido cambios para garantizar que la competición se desarrolla con un nivel de igualdad justo.

El pasado mes de febrero, el Real Madrid exigió una reestructuración profunda del Comité Técnico de Árbitros tras su derrota ante el Espanyol, calificando el sistema arbitral de "fraudulento" y "viciado".

El club señaló directamente a Medina Cantalejo, presidente del CTA, y a Clos Gómez, jefe del VAR, como principales responsables, además de solicitar la salida de todos los colegiados vinculados al 'Caso Negreira'. Entre los nombres citados figuran Alberola Rojas, De Burgos Bengoetxea y Hernández Hernández, entre otros.

El Madrid critica la falta de cambios a casi dos años del escándalo, denunciando un estamento que "se protege a sí mismo". La polémica actuación de Iglesias Villanueva en el VAR, que anuló un gol a Vinicius y no sancionó una agresión a Mbappé, desencadenó la reacción.

En una carta a la Federación, el club exigió los audios del VAR de esas jugadas, argumentando que se perjudicó gravemente al equipo y que no hubo corrección de errores flagrantes.

Para la entidad blanca, no basta con pequeños cambios; reclaman una depuración completa para recuperar la confianza en la competición y erradicar cualquier sombra de corrupción asociada al arbitraje español.