Ancelotti se siente "en el mismo barco" que el club: "Decir que hay un enfrentamiento es engañar a la gente"

Carlo Ancelotti dio este sábado una de sus ruedas de prensa más tensas en el Real Madrid, en la que tuvo que dejar claro en reiteradas ocasiones que "no hay un enfrentamiento con el club". El italiano salió a la palestra tres días después de la dolorosa eliminación en Champions League y casi todas las preguntas giraron en torno a su futuro.

"Contestarte a eso sería hablar de mi futuro, y no quiero", decía Carletto a uno de los periodistas que participaron en su comparecencia previa al partido del Athletic. El técnico blanco repitió que el foco está puesto en los títulos que quedan por decidirse: Liga, Copa y un Mundial de Clubes para el que cree que no hay que pensar si va a llegar o no en el cargo.

Ancelotti volvió a negarse a hablar de la oferta de Brasil e insistió en que se siente arropado por Florentino Pérez: "En momentos así es cuando el presidente muestra más cariño hacia mí". Tiene contrato hasta 2026, pero camina sobre el alambre aunque no quiera admitirlo.

Situación complicada

"He hablado con los jugadores. y el club, y estamos en la misma línea: seguir en la pelea por los títulos. Estamos dolidos por caer en la competición que es más importante. En el fútbol puede pasar, no siempre se puede ganar. Tenemos la misma idea. No hay ningún tipo de enfrentamiento, ni nunca lo ha habido, con el club. Estamos en el mismo barco. El que habla de un enfrentamiento con el presidente o con el club no dice la verdad. En momentos así es cuando el presidente muestra más cariño hacia mí. Es la realidad de un mundo donde se cuestiona todo".

Aún se puede arreglar

"Todo se puede hacer. Hay que hacer una evaluación de cara al futuro a final de temporada. Si seguimos compitiendo títulos que son importantes —Liga, la final de Copa y el primer Mundial de Clubes—, hablar de esto no es lo correcto. Ya hablaremos, obviamente".

Rumores desde Brasil

"No hay que decir nada. Al final de temporada hablaremos de esto".

Qué le molesta

"Lo que más me duele es que se cuestione a un club que ha ganado 27 títulos en once años".

Mensaje a la plantilla

"Lo único que quiero hacer es agradecer a todos estos jugadores. Hasta ahora lo he pasado muy bien y quiero seguir pasándolo muy bien. Seguimos unidos. A día de hoy, sólo quiero agradecer a estos jugadores que me han dado la oportunidad de ganar dos Champions más en estos últimos cuatro años".

¿Llegará al Mundial de Clubes?

"Mi opinión es que a final de temporada hablaré de esto con el club".

¿Sólo vale la Champions?

"La Champions es obviamente la competición más importante, no solo para el Madrid, para todos los clubes. Todo el resto también cuenta, cuenta la final de Copa, intentar ganar La Liga y el Mundial de Clubes".

La clave para recuperarse

"Volver a tener sensaciones positivas, teniendo en cuenta que hemos encajado muchos goles en los últimos partidos. El problema de siempre: volver y tener solidez. Esa solidez nos permitirá seguir peleando".

Cuándo hablará con el club

"La fecha no lo sé".

Relación con el club

"No me arrepiento de nada. Siempre he tenido una relación óptima con el club y siempre la tendré. Lo que hagamos, lo haremos juntos. No vamos a tener nunca ningún tipo de enfrentamiento. Decir que hay un enfrentamiento es engañar a la gente".